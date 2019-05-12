Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Geleneksel Beyoğlu İftarı'na katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"İmayı bırakın tehdit ediyorlar"

Kazanı kaynatıp sandıklardan oy çalanlara, darbe tehdidinde bulunanlara İstanbul halkı 23 Haziran'da gerekli cevabı verecektir. Avusturya'da 2 yıl sonra seçimin tekrarına karar veriyorlar. Yıkıldı mı herkes ayağa kalktı mı? Hayır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana muhalefet partisinin başındaki zat, Anayasa'nın 138. maddesini ayaklar altına alıyor. Demokrasinin işlemesine katkıda bulunduğumuz, alınan kararı da saygıyla karşıladığımız için suçlanıyorsak, bu bizim için şeref payesidir.https://t.co/RpyjaqTkvW pic.twitter.com/KNjJ9D6BGA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 12 Mayıs 2019

Ana muhalefetin başındaki zat, nasıl tehditler sallıyor ortada. Anayasa'nın 138. maddesini ayaklar altına alıyor ama buna karşı hiçbir ses yok. İma dahi edemez, ben söylemiyorum Anayasa söylüyor. Bunlar imayı bırakın tehdit ediyor.

"Milli iradeyi sonuna kadar savunacağız"

Milli irade bizim her şeyimizdir, sonuna kadar savunacağız. Vesayet heveslilerinin kazanı kaynatarak birilerine kullanışlı ortam hazırlamasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bunlar o kadar şirazeden çıktı ki stadlara pankartlar asıyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar o kadar şirazeden çıktı ki, FETÖ'nün uşağı durumunda olan kişilerin sloganlarını tribünlere pankart olarak asıyorlar.https://t.co/RpyjaqTkvW pic.twitter.com/AEVMejTIBL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 12 Mayıs 2019

Bu pankartlarla FETÖ'nün uşağı olan kişilerin sloganlarını asıyorlar. Bunlara asla geçit vermeyeceğiz. Sandıktan korkan siyasetçilerin olduğu tek yer bizim memleketimizdir. Halbuki bir yerde seçim yapılıyorsa, gerektiğinde yenileniyorsa orada demokrasi işliyor demektir.

"Sanatçı sanatıyla konuşur, bu tür insanlara dalkavukluk yapmaz"

Biz Afrin'e sanatçılarımızla gittiğimizde her şeyi söyledi. Benim de söyleyecek bir lafım var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanatçılarımızın arasına nifak tohumlarını ektiler ve tehditler savurdular. Sanatçı sanatıyla konuşur, bu tür insanlara dalkavukluk yapmaz.https://t.co/RpyjaqTkvW pic.twitter.com/RWdIYgrv25 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 12 Mayıs 2019

Sinema dünyası ile ilgili olarak bize kadar, kimse bir yasal düzenleme yapmadığı halde, bu yasal düzenlemeyi yapıp, ondan sonra bir taraftan bize teşekküre geleceksin, arkadan da bunlarla beraber şakşakçılık yapacaksınız. Bunu ne ile ifade edeceğiz, ne ile izah edeceğiz? Sanatçılarımızın arasına nifak tohumlarını ektiler ve tehditler savurdular. Sanatçı sanatıyla konuşur, bu tür insanlara dalkavukluk yapmaz.

"İstanbul için çok büyük hayallerimiz, projelerimiz var"

Bu demokrasi nasipsizleri ne yaparsa yapsın umursamayacak ve sonuna kadar milli iradenin sandığın yanında yer almasını sürdüreceğiz. 23 Haziran'da bir kez daha milletimizin hakemliğine gidecek olmaktan memnunuz. İstanbul için çok büyük hayallerimiz, projelerimiz var.

Kaynak: TRT Haber