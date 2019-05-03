Temeli 6 yıl önce atılan, 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği bir kompleks olarak tasarlanan Türkiye'nin en büyük camisi "Büyük Çamlıca Camisi" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yabancı devlet adamlarının katılımıyla resmen açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

İstanbul’umuzun güzelliğine güzellik katan Çamlıca Camii’nin, içinden cemaati, minarelerinden ezanı, kubbesinden Kur’an nidalarını kıyamete kadar eksik etmesin diye rabbime dua ediyorum. Bu vesileyle 566 yıl önce İstanbul’un kapılarını İslam’a açan büyük Sultan Fatih Sultan Mehmed’i, yüzlerce eseriyle bu coğrafyaya medeniyetimizin damgasını vuran büyük usta Mimar Sinan’ı rahmetle, minnetle yad ediyorum. İnşallah haftaya Cuma bir büyük eseri de Ankara’mızda açıyoruz. Havalimanı yolu üzerinde o dev eseri de inşallah haftaya Cuma günü aynen bu şekilde halkımızın hizmetine sunacağız.

"İstanbul, kadim medeniyetimizin kabinin attığı ulu bir şehirdir"

İstanbul, alemlere rahmet olarak gönderilen Resul-i Kibriya efendimizin övgüsüne, müjdesine mazhar olmuş bir şehirdir. İstanbul, birbirinden güzel camileriyle, türbeleriyle, gök kubbeyi süsleyen zarif minareleriyle, görenleri kendine meftun eden bir şehirdir. İstanbul, 6 asra yakın zamandır semalarından Allahuekber nidalarının, Ezan-ı Muhammedi’lerin eksik olmadığı bir şehirdir.

İstanbul, bizimle birlikte, tüm renkleriyle kadim medeniyetimizin kalbinin attığı ulu bir şehirdir. Bu aziz şehre hizmet etmekten daha büyük bir şeref, eser kazandırmaktan daha büyük bir gurur yoktur. Rabbimin inayetiyle, hem büyükşehir belediye başkanı hem de Başbakan, Cumhurbaşkanı olarak İstanbul’a hizmet etme şerefine kavuştuk. Rabbim bizlere Marmaray’ı, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı gibi birbirinden büyük eserlerle bu şehre damgamızı vurmayı, İstanbul’da silinmez izler bırakmayı nasip etti.

Hamdolsun çeyrek asırdır İstanbul’a hizmet yolunda geçirdiğimiz her anın, her günün özellikle mutluluğunu yüreğimizde hissettik, hissediyoruz. Gecemizi gündüzümüze katarak, 'aşkınan çalışan yorulmaz' diyerek İstanbul için mücadele etmeyi sürdüreceğiz.

"Şehrimizin sembollerinden biri olacağına inanıyorum"

Türkiye’nin en büyü camisi olan Büyük Çamlıca Camii’ni bir Camii Kebir olarak İstanbul’a kazandırmanın huzuru içerisindeyiz. Burası aynı zamanda bir külliye. Sadece bir cami değil. Sergi salonlarıyla, konferans salonlarıyla, Türk-İslam eserleri müzesiyle burası aynı zamanda büyük bir külliye. Sizlerin de gördüğü gibi Büyük Çamlıca Camii, gerek mimarisi gerek konumu gerekse müştemilatıyla gerçekten gurur verici bir eserdir.

Bizim Sinan’ımız var ve Mimar Sinan adına da ilk işimiz Anadolu Yakası’nda bir Mimar Sinan Camii’ni inşa etmek oldu. Bunu da yaptık. Çünkü o bizim mimaride idolümüzdür. Onun yolunda giden, yürüyen mimarlarımız var. İşte bu eser de onun en güzel bir örneği. Osmanlı, Selçuklu ve modern mimarinin özelliklerini bünyesinde başlarıyla meczeden bu muazzam eserin kendine has güzellikleriyle, özellikleriyle şehrimizin sembollerinden biri olacağına inanıyorum.

"Çamlıca Camii, 57 bin 500 metrekarelik bir alana kuruludur"

Büyük Çamlıca Camii’nin birçok vasıfları var ama öne çıkan bazı vasıflarını sizlerle ve kıymetli misafirlerimizle paylaşmak istiyorum. Çamlıca Camii, 57 bin 500 metrekarelik bir alana kuruludur. Toplam inşaat alanı 350 bin metrekaredir. Burası ibadet bölümü, yanında konferans salonu, kütüphane, sanat galerisi, müze, atölyeler, otopark gibi birimlere sahip bir külliyedir.

"Aynı anda camimizde 65 bin mümin ibadetini gerçekleştirebiliyor"

Camimiz görüldüğü gibi 6 minareye sahiptir. Ana kubbenin çapı 34 metre, yüksekliği ise 72 metredir. Cami ve iç avlu, toplam ibadethane alanı 18 bin metrekareyi buluyor. Bu kısımda 37 bin 500 kişi, dış avluda ise 37 bin 500 kişi ibadet edebiliyor. Böylece aynı anda camimizde 65 bin mümin ibadetini gerçekleştirebiliyor. Her ne kadar birileri nasıl dolduracaksınız dese de, Elhamdülillah doluyor.

"İstanbul’un her noktasından da rahatça görülebiliyor"

Engelli dostu olarak inşa edilen külliye içerisinde geleneksel el sanatlarının icrası için ise 2 bin 500 metrekare alana sahip atölyeler var. İnşaatına 19 Mart 2013 senesine başladığımız Büyük Çamlıca Camii’ni hamdolsun 6 yıllık yoğun bir çalışmanın ardından hizmete açtık. Türkiye’nin en büyük camisi vasfını taşıyan bu eser, İstanbul’un her noktasından da rahatça görülebiliyor. Camimizin mimarisi, tarihimize, medeniyetimize ve inancımıza ait birçok sembolü de bünyesinde barındırıyor.

"4 minare Malazgirt Zaferine ithafen 107,1 yani 1070 metre yüksekliğinde yapılmıştır"

İmanın şartını temsilen 6 minaresi var. Bunlardan 3 şerefeli 4 minare Malazgirt Zaferine ithafen 107,1 yani 1070 metre yüksekliğinde yapılmıştır. Caminin 72 metre yükseklikteki ana kubbesi, İstanbul’da yaşayan 72 milleti. 34 metre çapındaki kubbesi ise İstanbul’un plaka numarasını ifade ediyor. Kubbenin iç yüzeyine 16 Türk devletini temsilen Allah’ın isimlerinden 16’sı, Haşr suresinin son iki ayetinden istifade edilerek yazılmıştır. Ana kubbenin üzerine 3 metre 12 santimetre genişliğinde ve 7 metre 77 santim yüksekliğinde, ağırlığı 4 buçuk tonu bulan bir alem yerleştirildi.

"İbadet mekanlarını bombalamanın adı cihat değil terördür"

Camilere saldıranlarla kiliseleri hedef alanlar aynı karanlık zihniyete sahiptir. Masumları katletmenin, ibadet mekanlarını bombalamanın adı cihat değil terördür, vahşettir, cinayettir. Bizim inancımızda ibadet hakkı kutsaldır. Hangi dine mensup olursa olsun herkesin ibadetlerini özgürce yerine getirme hakkı vardır.

Kaynak: TRT Haber