Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 4. Ticaret Müşavirleri Konferansı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Yurt dışında Türkiye'yi gururla temsil eden siz ticaret müşavirlerine hoşgeldiniz diyorum. 2011 yılında başlattığımız Ticaret Müşavirleri Konferansı'nın bu sene dördüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Ülkemize, milletimize, ve ekonomimize hayırlar getirmesini rabbimden niyaz ediyorum. Konferans boyunca vizyonlarını sizlerle paylaşacak bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu konferanslar sadece dünyanın 110 farklı ülkesindeki 131 merkezinde görev yapan siz ticaret müşavirlerimizi bir araya getirmekle kalmıyor. Uluslararası ticaretimizin gelişmesine katkı veren tüm paydaşların buluşmasına da imkan sağlıyor.

Sorunların giderilmesi noktasında kurumlarımız arasında bir koordinasyon sağlanmış oluyor. Bu toplantıların bakanlık merkez ve çevre teşkilatı arasındaki perspektifin örtüşmesine, Ankara'daki vizyonun sahaya aktarılmasına kapı araladığını düşünüyorum.

Türkiye'nin ticari potansiyelinin hayata geçirilmesi için çok önemli bir kazanım. Uluslararası alandaki belirsizliklerin arttığı bir dönemde yapılan bu konferans her zamankinden ehemmiyet kazanmıştır. Siz özellikle ticaret ateşelerimizi yurt dışındaki misyon şeflerimiz olarak görüyorum.

İstişare toplantımızın hedeflere ulaşacağına ülkemizin faydasına olacağına inanıyorum. Türkiye olarak son 17 yılda hemen her alanda tarihi nitelikte reformlara, rekorlara imza attık. Eğitime eğilirken sağlığı, ulaşıma önem verirken tarımı turizmi üretimi asla ikinci plana itmedik.

Hiç kimseyi dışlamadan iş adamlarımızın sorunlarıyla ilgilendik. Gittiğimiz tüm ülkelerde Türk iş adamlarının yatırımları için çaba gösterdik.

Bu ayın başından şu ana kadar yaklaşık 160 teröristi etkisiz hale getirdik.

İnsani yardımlar ve kalkınma projeleri gerçekleştiriyoruz.

Dizi film ihracatında Amerika'nın ardından 2. sıradayız. Türk dizilerinin 156 ülkede 500 milyon kişi takip ediyor.

Seçim atmosferine rağmen bu dönemde tarihimizin en yüksek ilk çeyrek ihracatına imza attık. 2019 yılında 182 milyar dolar, 2023'te ise 500 milyar dolarlık bir ihracat rakamı hedefliyoruz.

Bu yıl 50 milyon turist sayısına ulaşacağımıza ininayorum. Dört mevsim turizme açık hale geldik, turist akışı devam ediyor.

Türkiye olarak 2023 hedeflerimize ulaşmak için önümüzde 4 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi var.

Ayrıntılar gelecek...