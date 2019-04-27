Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Her seçim bir imtihandır, mücadeledir, bir muhasebe vesilesidir. 31 Mart seçimlerinde bu imtihanı hamdolsun, bakın bütünüyle demiyorum büyük oranda başarıyla verdik. Bu mücadeleden bir kez daha anlımızın akıyla çıktık. Bu süreçte emeği geçen tüm arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

Türkiye genelinde yüzde 44,4'lük bir oy oranına ulaştık. Bundan önceki seçimlerde böyle bir oranı daha önce yakalamamıştık. Bu oy oranı elde ettiğimiz en yüksek ikinci oy oranıdır. Oy oranları üzerinden baktığımızda AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın tartışılmaz bir başarısı vardır. Bu vesileyle birlikte mücadele verdiğimiz MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye ekibine ve tüm MHP'li kardeşimize teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde belediye başkanlıklarının dağılımında da önemli bir başarıya imza attık. Milletimiz AK Parti olarak bize 15 büyükşehir, 24 il, 516 ilçe ve 203 belde belediyesini yönetme sorumluluğunu vermiştir. Milletimiz ülkemizdeki toplam bin 389 belediyenin 758'ini AK Partili kadrolara emanet etmiştir. Oranlamayı belediye sayısına göre yaptığımızda başarı sayımızın yüzde 54,2 gibi çok daha yüksek bir noktaya çıktığını görüyoruz. Bu seçimde kaybettiğiz ve kazandığımız yerler oldu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da pek çok il ve ilçe belediyesinin yönetimini devraldık. İstanbul seçimleriyle ilgili sonuçları sonuna kadar takip ediceğiz.

Biz İstanbul ve Ankara'da kaybetmedik, tam tersine seçimi kazandık. İstanbul'da 39 ilçenin 24'ünde 1'inde ittifak ortağımız MHP, Cumhur İttifakı olarak almış bulunuyoruz. Kalan 14 ilçede muhalefet ipi göğüsledi. İBB Meclisindeki toplam 312 üyeden 176'sı AK Parti'ye 4'ü MHP'ye 132'si ise diğer partilere mensuptur.

Kamu görevlisi olmayanların sandıklara memur gibi sokuşturulması yenilir yutulur bir şey değildir.

Ayrıntılar geliyor...