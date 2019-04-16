Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

- Ekonomi alanında çok ciddi potansiyel söz konusu. İş dünyamızın temsilcilerini karşılıklı yatırımlar konusunda teşvik etmeyi sürdürüyoruz. Ticaret hacmimiz gelişme eğilimi içinde.

- FETÖ ile mücadelede de Belarus bizi yalnız bırakmamış, gerekli adımları atmıştır. Gösterdikleri hassasiyet ve örnek duruş nedeniyle bir kez daha teşekkür ediyorum. Türkiye-Belarus ilişkileri sağlam temeller üzerine inşa edilecektir.

- Bugünkü görüşmelerin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

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