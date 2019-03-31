Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

-Türkiye, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerini demokratik bir olgunluk içinde tamamlamıştır. Milletimiz bir kez daha iradesini oldukça yüksek bir katılım oranıyla sandığa yansıtmıştır. Seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize, şehirlerimize, mahallelerimize hayırlı olmasını Allah’tan diliyorum.

-Milletimiz bir kez daha iradesini oldukça yüksek bir katılım oranıyla sandığa yansıtmıştır. Biraz sonra Ankara'ya hareket edeceğim, genel merkezde geleneksel hale gelen balkon konuşmamızı yaparak seçim sonuçlarını değerlendireceğim.

Ayrıntılar geliyor..