Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Tayyip kardeşinizi iyi tanıyorsunuz"

24 Haziran seçimlerinde şahsıma ve Cumhur İttifakına verdiğiniz destek için Tuzla'ya teşekkür ediyorum. Rabbim aramızdaki muhabbeti daim eylesin. Siz bize güvendiniz biz de sizin güveninize layık olmay için çalışacağız. Tayyip kardeşinizi iyi tanıyorsunuz. 25 yıldır biz hep sizlerle beraber olduk, hizmetlerinizle hep yanınızda olduk. Biz uzaydan gelmedik, gökten zembille de inmedik, içinizden biri olarak çıktık, durmadık, yürüdük.

"Türkiye'yi ve İstanbul'u büyütmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz"

Türkiye'yi büyütmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz. 25 senedir yaptığımız gibi İstanbul'u da büyütmeye beraber devam edeceğiz. Biz görevi aldıktan sonra buraları yeniden ihya ve inşa ettik. Bizde ayrım yok. Biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik.

"Kentsel dönüşüm çok önemli"

İskitlerde metruk sayılabilecek bir binada 5 kardeşimiz yanarak öldü, 11 kardeşimiz ağır yaralı denilebilecek şekilde. Maalesef metruk denilebilecek noktada boş bina diye oraya yerleşen bu vatandaşlarımız böyle bir durumla karşı karşıya kaldı. Onun için bizim el ele vermemiz lazım. Kartal'da yaşadıklarımızı biliyorsunuz. Kentsel dönüşüm onun için çok önemli.

"81 vilayetin her birine hizmet götürüyoruz"

Siyaset cesaret, fedakarlık, dürüstlük gerektirir. Vatanının milletinin menfaatini çıkarının önüne koymayı gerektirir. Çalışmayı, koşmayı, ter dökmeyi gerektirir. Biz bunun peşindeyiz. Biz hep eserlerimizle konuştuk, yarın da eserlerimizle konuşacağız. Bu ülkede tek bir dikili ağaçları dahi olmayan Türkiye'ye projelerimiz ve yatırımlarımızla damgamızı vuruyoruz. 81 vilayetin her birine hizmet götürüyoruz.

"Eminim bundan sonra da istanbul'u onlara teslim etmeyeceksiniz"

Son 17 yılda İstanbul'a 255 katrilyon yatırım yaptık. Bay Kemal atıyor, tutuyor. Dünyadan haberi yok. Onlar paraları götürdüler. Ben 2,5 milyar dolar borçla İstanbul Belediyesini devraldım. Hem yatırımlar yaptım hem de borcu 1 milyar 250 milyon dolara düşürdüm borcu. O günden bu güne siz de bunlara İstanbul'u teslim etmediniz. Eminim bundan sonra da teslim etmeyeceksiniz.

"Ben seçim sürecinde 57 il, 30 ilçeye gittim, onlar bol bol kulis yaptılar"

Seçim sürecinde 57 il, 30 ilçeye gittim. Onlar bol bol kulis yaptılar. Hangi PKK'lıyı hangi HDP'liyi nereye alacağız onun gayreti içindeydiler. Bizim kalkıpta o tür kişileri aramıza almamız meclise taşımamız mümkün değil.

Tuzla'ya biyoteknoloji vadisi kuruyoruz

Tuzla'ya ülkemizin ilaç ve aşıda dışa bağımlılığını azaltacak bir biyoteknoloji vadisi kuruyoruz. Sağlık, çevre, gıda, tarım, hayvancılık, tekstil, ve metalurji gibi birçok alanı kapsayan 500 girişimcinin üretim yapacağı vadi yeni nesil bir üretim üssü olacak.

"İstanbul'a yapacağımız 3 yeni otogardan biri de Tuzla'da olacak"

Anadolu yakası gıda merkezini Tuzla sınırları içinde hayata geçiriyoruz. İstanbul'a yapacağımız 3 yeni otogardan biri de Tuzla'da olacak.

Kaynak: TRT Haber