Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

4 gün sonra sandıklara gidecek ve oylarımızı kullanacağız, ülkemizin, şehrimizin geleceğini tayin edeceğiz. Adıyaman'ın Cumhuriyetimizin 100. yılını da nasıl karşılayacağını tayin edeceğiz. Sandık bizim namusumuzdur, milli iradenin aşılmaz, sarsılmaz, yıkılmaz kalesidir.

"Bu davaya ihanet edenler artık bu davanın saflarında yer alamazlar"

Bizim trenden inenler bir daha bu trene binemeyecekler. Bu davaya ihanet edenler artık bu davanın saflarında yer alamazlar. Makam mevki için bu davayı satanlar kusura bakmasınlar. Biz Bay Kemal gibi koltuğa yerleşip saf dağatanlardan değiliz. Buralara durup dururken gelmedik. Tırnaklarımızla kazıya kazıya buralara geldik.

"Bay Kemal 'başörtüsü sorununu biz çözdük' diyor, sen kimi aldatıyorsun?"

Bu Bay Kemal'de utanma yok. Geçen "Başörtüsü sorununu biz çözdük" diyor. Ya sen neyi çözdün? İkna odalarının sorumlusu olan kadın, İstanbul Üniversitesi'nde rektör yardımcısıydı, senin partinin milletvekili oldu. Sen kimi aldatıyorsun?

CHP'nin adalar belediye başkan adayı İstiklal Marşı'nı okumadı. Bay Kemal de orada. Bunlara seçim sandığında hesabı soracağız.

"26 günde 56 ilimizi ve 24 ilçemizi ziyaret ettik"

Son 26 günde Adyıman ile beraber 56 ilimizi ve 24 ilçemizi ziyaret ettik. Durmak yok, yola devam. Ayaza yağmura aldırmadan, ayrım yapmadan, tüm Türkiye'yi dolaşıyoruz.

Kaynak: TRT Haber