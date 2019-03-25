Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı'da halka hitap etti. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Gelin bu şehri birlikte kalkındıralım. Bu şehrin insanlarını hak ettikleri yere ulaştıralım. 31 Mart'ta iradenize sahip çıkmanızı bekliyorum. Bu şehir terör gölgesi altında çok şey kaybetti. Bu şehrin artık şaha kalkmasının vakti gelmiştir. Demokrasi ve kalkınmada ülkemizin ulaştığı seviyede Ağrı'nın çok daha iyi olması gerekiyor. Ağrı'yı kayyumla güzel bir yere getirdik, şimdi daha da ileriye taşıyacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı'da halka hitap ediyor. https://t.co/Rz9ckqgVVv — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 25 Mart 2019

"Buradan başkan seçilen zat Muş'a gitti, orada da kalamayacak"

Belediye başkanını seçeceksin sonra da çalışmayıp çekip Ankara'ya gidecek. Böyle belediyecilik olmaz. Bu seçmenin oyuna saygısızlıktır. Buradan başkan seçilen zat Muş'a gitti. Ama orada da kalamayacak.

"Ağrı'ya 12 katrilyonluk yatırım yaptık"

Ağrı'da 12 katrilyonluk yatırım yaptık Bay Kemal. Sen buraya kaç kere geldin. Burada ne oluyor ne bitiyor haberin var mı? Ağrı'ya bilim merkezi kazandırıyoruz. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesini şehrimize kazandırdık. Yurtlar açtık, açmaya devam edeceğiz. Spor tesisleri yaptık. Ağrı'da toplam 3 katrilyon lira sosyal yardım yaptık. Şehrimize 52 tesis kazandırdık. 4 bin 243 konut projesini hayata geçirdik. İmar barışıyla 18 bin Ağrılı kardeşimizin sıkıntısını çözdük. Geldiğimizde 16 kilometre bölünmüş yol vardı bunu 370 kilometreye çıkardık. Atık su arıtma tesisini Ağrı'ya kazandırdık. Yol, su medeniyettir. Bundan CHP, HDP ne anlar. Bunlar sadece çukur açar. Yazıcı Barajı'nı hizmete aldık.

"Bu CHP ve HDP baraj yaparsın karşı çıkar"

Bu CHP baraj yaparsın karşı çıkar, HDP baraja karşı çıkar. Biz bunların hiçbirini dinlemedik yolumuza devam ediyoruz. Barajımız olacak ki içme, kullanma suyumuz olsun, vatandaşımız sulama yapsın. Bunların derdi bu ülkede huzuru kaçırmak. Birlik, beraberlik böyle bir şey istemiyor bunlar. Ağrı Ovasında 250 bin dekar arazi sulanacak. Ağrı'ya 2 baraj ve bir gölet daha yapacağız.

"Ağrılı çiftçilerimize 1,1 katrilyon lira tarımsa destek verdik"

Ağrılı çiftçilerimize bugüne kadar 1,1 katrilyon lira tarımsal destek verdik. Ağrı'ya doğalgazı getirdik. Şu anda 81 vilayetimizde doğalgaz var. 922 ilçemizin yarısında doğalgaz var. Ağrı'yı ülkemizin en büyük et üssü yapacağız.

"Nike Ağrı'ya tesis kuruyor, 5 bin istihdam sağlanacak"

Tekstilcilerimize bir mesajımız var. Ağrı gibi yoğun istihdama ihtiyaç duyduğumuz bölgelerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Uluslararası bir marka olan Nike buraya geliyor, fabrikayı kuruyor ve 5 bin istihdam sağlayacak.

"Türkü Kürde, Kürdü Türke düşürmeye çalışanlarla beraber olmayın"

Kim ezanımıza, bayrağımıza, İstiklal Marşı'mıza saldırıyorsa bilin ki hedefi bize saldırmaktır. Dün İstanbul adalarda İstiklal marşı okunuyor, HDP'li biri İstiklal Marşı söylemiyor. Bay Kemal de orada. 31 Mart'ta bunlara gereken dersi vermemiz lazım. Bu ülkede Türkü Kürde, Kürdü Türke düşürmeye çalışanlarla beraber olmayın. Kürtçülük yaptığını söyleyenler bu ülkeye düşmandır ve Kürtçülükle de alakası yoktur. Kobani'den gelen 300 bin Kürt kardeşimizi ülkemizde ağırlıyoruz. Biz zulümden kaçıp gelenlere kökenini sormadık. Hepsinin yarasını sarıp hepsini bağrımıza bastık.

"Bu millet size pirim vermez"

(Sezai Temelli) Bu adam Kürt değil ama benim Kürt kardeşlerimin üzerinden çıkar sağlamaya çalışıyor. Bu millet size pirim vermez. Nasıl sizi Cudi, Gabar, Tendürek, Kandil'de gömdüysek bundan sonra da ülkemizi bölmeye çalışanlar bunun bedelini ağır ödeyecek. Evlerin altından tüneller açtılar. Bunlar Kürt kardeşlerimin sorunları ile ilgilenmediler. Gelin bunlara biz dersi 31 Mart'ta verelim.

"Dün 1 milyon 600 bin kişi Yenikapı'daydı"

Dün İstanbul'da 1 milyon 600 bin kişi Yenikapı'daydı. Ankara'da 450 bin kişi hipodromdaydı. Bu ruhu ayakta tutalım, diri tutalım. Pazar günü mutlaka sandık başına gitmeliyiz. Oylarınızı muhakkak kullanın. Kullanılmayan her oy başkalarının tercihlerine teslim olmaktır. Bu ülkenin her vatandaşı kendi tercihlerini yapma selahiyet sahiptir. Seçimden sonra pişman olmamak için sandığa gidip oyumuzu kullanmalıyız.

Kaynak: TRT Haber