Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- Viyana Kuşatması'nı biz unutmuş olabiliriz, unutmayın elin oğlu unutmuyor. Yeni Zelanda'da bir terörist çıkıyor, 51 kardeşimizi şehit ediyor. Viyana hadisesi bize bu durumun nelere mal olduğunu göstermesi bakımından gerçekten ibretliktir. Trakya'daki topraklarımızı bile bize çok görüyorlar.

- Biz buraya 22 milyon kareden küçüldük 780 bin kilometrekareye geldik. BizeAnadolu'yu da çok görüyorlar. Irak'ta, Suriye'de DEAŞ neyse, PKK/PYD neyse Avrupa'da, Amerika'da yükselen ırkçılık ve İslam düşmanlığı da aynısıdır.

Gelin hep beraber terör örgütlerine karşı ortak tavır belirleyelim.

- Teröristlerin ülkemizde, bölgemizdeki eylemlerini işlerine geldiği şekilde dünyaya yansıtanlar, Batı'daki saldırıları görmezden geliyorlar. DEAŞ'ı nasıl bitirdiysek, PKK/PYD'yi de ırkçı ve İslam düşmanı örgütleri de aynı şekilde bitirelim. Dünya ancak o zaman hepimiz için çok daha huzurlu, güvenli bir yer haline gelecektir.

- Yeni Zelanda'daki katliamı gerçekleştirilen terörist, bu husumetin sonuçlarının nereye kadar varabileceğini göstermiştir. Artık dünyada hiçbir yerin, hiçbir coğrafyanın, hiçbir kültürün terörün zehrinden ve kanlı pençelerinden kendini kurtaramayacağı açıkça ortadadır.

- Bir kaç yıla kadar 750 kişilik bir öğrenci yurdu daha açacağız Amasya'ya. Amasya'ya şehir hastanesi standartlarında 600 yataklı bir devlet hastanesi yapacağız.

- Şehrimizdeki 19 bin iş yerimize toplam 427 trilyon liralık prim desteği verdik.

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