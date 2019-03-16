Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Büyük Samsunlular Buluşması'nda konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:
- Fitne siyasetine geçit vermediğimiz için bize saldırıyorlar.
- Gönül köprüleri kurmamıza tahammül edemiyorlar.
- Milletle aramızdaki kalpten kalbe giden o gizli yolu göremezler.
- Kulağını Kandil'den gelecek emirlere dikenler, elbette bizim aşkımızın kaynağını öğrenemezler.
- Bu toprakların hürriyete nasıl kavuştuğunu anlatacağız.
- Geçmiş geleceğin pusulasıdır. Türk milletinin nasıl var olduğunu anlamadan özgürlüğün kıymetini bilemeyiz.
- Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Çok seviyorsan defol Kuzey Irak'a git orada yaşamını sürdür.
- 1 ayda 56 bin teröristi etkisiz hale getirdik. Ülkemizin huzuru için gerekeni yapacağız.
- Ülkede savaş çığırtkanlığı yapanların yeri bellidir. Bedelini ödeyecekler.
- Yeni Zelanda'da 49 Müslüman öldürülüyor. Hedefte Türkiye ve bu kardeşiniz var.
- Avrupa Parlamentosu kararının hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur.
- Türkiye ile müzakereleri durduracaklarmış öyle bir karar alamazlar.
- 31 Mart, şu Avrupa Parlamentosu'na da bir cevap olacaktır.
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