Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Büyük Samsunlular Buluşması'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

- Fitne siyasetine geçit vermediğimiz için bize saldırıyorlar.

- Gönül köprüleri kurmamıza tahammül edemiyorlar.

- Milletle aramızdaki kalpten kalbe giden o gizli yolu göremezler.

- Kulağını Kandil'den gelecek emirlere dikenler, elbette bizim aşkımızın kaynağını öğrenemezler.

- Bu toprakların hürriyete nasıl kavuştuğunu anlatacağız.

- Geçmiş geleceğin pusulasıdır. Türk milletinin nasıl var olduğunu anlamadan özgürlüğün kıymetini bilemeyiz.

- Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Çok seviyorsan defol Kuzey Irak'a git orada yaşamını sürdür.

- 1 ayda 56 bin teröristi etkisiz hale getirdik. Ülkemizin huzuru için gerekeni yapacağız.

- Ülkede savaş çığırtkanlığı yapanların yeri bellidir. Bedelini ödeyecekler.

- Yeni Zelanda'da 49 Müslüman öldürülüyor. Hedefte Türkiye ve bu kardeşiniz var.

- Avrupa Parlamentosu kararının hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur.

- Türkiye ile müzakereleri durduracaklarmış öyle bir karar alamazlar.

- 31 Mart, şu Avrupa Parlamentosu'na da bir cevap olacaktır.

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