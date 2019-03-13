Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

- Dünün firavunları vardı, bugünün de firavunları var. Hak-batıl mücadelesi bugün de var. Dünyayı kin ve nefret değil, ihsan ayakta tutacaktır. Dünyayı zalimlerin önünde eğilenler değil, mazlumlara sahip çıkan müslüman yürekler yeşertecektir.

- Suriye, Irak, Yemen ve Filistin'de yaşananlar maskeleri düşürdü. Ne kimi müslüman ülkeler ne de batılılar kimsayal silahlarla katledilen bir halkın acısını duymadılar. Açlıktan bir deri bir kemik kalmış Yemenli sabilerin göğe yükselmiş feryatlarını işitmediler. İsrail askerlerinin kameralar önünde katlettiği filistinli genç kızların, engellilerin, yaşlıların dramlarına en küçük bir hassasiyet göstermediler.

- Netanyahu, sen zalimsin zalim. İsrail'de seçim var diye binlerce çocuğu cezaevinde tutan sen değil misin? Dünyada bir zalim aranacaksa ta kendisi sensin. Utanmadan, sıkılmadan konuşuyorsun. Din adamlarımızı dövenler sizin askeriniz polisiniz değil mi? Bizi tahrik etmeye çalışıyorsan biz tahrik olmayacağız. Biz bu oyunlarla tahrik olmayacak kadar evrensel bir dinin mensuplarıyız, bu oyuna gelmeyiz.

- Mısır'da idam edilen gençlerin acısını yüreklerinde hissetmediler. 9 Genci geçenlerde idam ettiler. Ey Batı hani AB ülkelerinde idam yasaktı. AB ülkelerinde idam yasak olduğu halde Sisi'nin davetine nasıl oluyor da icap ediyorsunuz. Samimi olsaydınız davete icabet etmezdiniz. Beni Sisi ile barıştırmak isteyenler var. Asla kabul etmiyorum, etmem de. Halkının yüzde 52 oyunu alan Mursi'yi ve arkadaşlarını cezaevine mahkum eden bir antidemokratla karşı karşıya gelmem.

- İstanbul'da vahşice öldürülen müslüman gazeteci karşısında seslerini çıkartmadılar. Şimdi ses çıkartanlar malum ülke tarafından sürekli dışlanıyor. İstediğin kadar dışla, biz hak neyse bugüne kadar onu söyledik. Bizden o katliamın belgelerini isteyenlere belgeleri verdik. Hepsine bunları anlattık. 15 kişi 2 uçakla buraya geliyor, İstanbul'a gelen bu 15 kişi başkonsoloslukta bu katliamı yapıyor. Veliaht Prens öbür kapıdan çıktı diye açıklama yapıyor. Dışişleri Bakanı yerli iş birlikçilerle bu yapıldı diyor. Yerli işbirlikçi varsa bunu açıklamaya mecbursun. Bunlar insanoğlunu enayi yerine koyuyor. Böyle bir şey olabilir mi? Suudi yönetimi bir defa bunun katillerinin o 15 kişi içinde olduğunu biliyor. 15 kişi 22'ye çıkarıldı. Bunların içinde bu katillerin olduğu belli. Biz bu işin takipçisiyiz. Gerekirse uluslararası mahkemede de bu işin yargılanmasını takip edeceğiz.

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