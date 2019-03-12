Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
- 31 Mart seçimlerinin önemini artık halkımız idrak ediyor.
- Muhalefet sabah akşam bir başka anket firmasıyla seçim falı açarken, biz haftanın 7 günü sahadayız, sokaktayız, insanımızın arasındayız.
- Muhalafet ne kadar önemsizleştirmeye çalışsa da 31 Mart seçimleri ülkemizdeki en önemli seçimlerdendir.
- Kameralar önünde, inancıyla, değerleriyle, Mukaddes Kitabıyla dalga geçilenler, 31 Mart'ta sandığın gelmesini bekliyor.
- Bu seçim milletin lokmasına musallat olanlarla hesaplaşma seçimidir.
- Bu seçimler siyaset mühendislikleriyle ülkemizi dizayna yeltenenlerle hesaplaşma seçimidir.
- Bu seçimler, bölücülerle anlaşıp milli iradeye pusu kuranlarla hesaplaşma seçimidir.
- 31 Mart bir beka meselesidir. Biz bunlara asla vatanımızı böldürtmeyiz, ezanımızı susturtmayız.
- Milletimizin kutsallarıyla dalga geçen bu edepsizlere inşallah derslerini sandıkta vereceğiz.
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