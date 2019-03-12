Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatlarının Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Gebze - Halkalı Banliyö Tren Hattı, İstanbullulara net 1 saat 10 dakika kazandıracak. Görüyorsunuz hizmet başka bir şey, laf başka bir şey. Gebze-Halkalı Banliyö Hattı'nda çalışacak 440 vagondan 300'ünün ülkemizde üretilmiş olmasıyla iftihar ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Gebze-Halkalı Banliyö Hattı'nda çalışacak 440 vagondan 300'ünün ülkemizde üretilmiş olmasıyla iftihar ediyoruz.https://t.co/8pNOQghtnl pic.twitter.com/FFEp6h8cmJ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 12 Mart 2019

"Günde 1 milyon 700 bin yolcu taşınacak"

İstanbul'un en işlek ve dolayısıyla trafik yoğunluğu en çok olan bu hat saatte tek yönde 75 bin, günde ise 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak. Normalde ancak 100 bin araçla taşınabilecek yolcuyu, bu banliyö tren hattımız tek başına gidecekleri yerlere ulaştıracak.

Bu hatla birlikte İstanbul'un 170 kilometre olan raylı sistem uzunluğunu, 63 kilometre ilaveyle 233 kilometreye çıkarmış oluyoruz.

"Demir İpek Yolu'nun İstanbul etabını oluşturuyor"

Gebze-Halkalı Banliyö Hattı, Londra'dan Pekin'e kadar uzanacak Demir İpek Yolu'nun İstanbul etabını oluşturacak. Yüksek hızlı trenlerimiz artık Pendik'i son durak olarak kullanmayacak buradan Halkalı'ya kadar devam edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gebze-Halkalı banliyö hattı, Londra'dan Pekin'e uzanacak demir ipek yolunun İstanbul etabını oluşturacak. Yüksek hızlı trenlerimiz artık Pendik'i son durak olarak kullanmayacak buradan Halkalı'ya kadar devam edecek.https://t.co/8pNOQghtnl pic.twitter.com/1y4kzXNylq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 12 Mart 2019

Burada şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım bey ve ilçelerde tüm belediye başkanı arkadaşlarımla el ele vereceğiz ve İstanbul'umuzu çok farklı şekilde ayağa kaldıracağız. Bir tarafta iktidar bir tarafta yerel el ele vererek inşallah bu kalkınma hamlesini yürüteceğiz.

1994 İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı oldum o zamanki Kartal'ın durumu neydi? Çöp, çukur, çamur var mıydı? Sokak araları yollar asfalt diye birşey var mıydı? İşte o zamanlar şimdi milletvekili olan Erol bey ile beraber biz Kartal'ı ele aldık mı? İşte Kartal'ı o günden buraya getirdik.

CHP'nin belediyeciliği bu; çöp, çukur, çamur. Kartal'da da buydu sonra biz ele aldık. Önce çöpten kurtardık hatırlayın ben İstanbul'u CHP belediyesinden aldım. Ümraniye'deki patlamayı biliyorsunuz. O patlamada 39 vatandaşımız öldü. Hesabını verdi mi CHP hayır. Veremez mümkün değil çünkü bunların hayatı hep bunun üzerine kurulu yalan, iftira. Bana da yine bir iftira attı. Kazandığım tazminatları Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağım.

"Sandıkta yapılacak hatanın bedelini tüm şehir ödüyor"

Sandıkta yapılacak hatanın bedelini sadece o adaya oy verenler değil, tüm şehir ödüyor, bunu şehrimize ödetmeyelim.

İstanbul'u dünyanın en çok ziyaret edilen şehirler listesinde, 8'incilikten ilk sıralara çıkarmakta kararlıyız.

Kaynak: TRT Haber, AA