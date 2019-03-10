Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana İstasyon Meydanı'nda halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Cumhur İttifakı 3-5 belediye daha fazla alınması için kurulmuş bir ittifak değildir"

Cumhur İttifakı günübirlik çıkar ittifakı değildir. 3-5 belediye daha fazla alınması için kurulmuş bir ittifak değildir. Bu ittifakın temelleri 15 Temmuz'da atılmıştır. O gece ben Atatürk Havalimanı'na indiğim anda saat 01:15'ti. Oradakiler bana 23:15'te Bay Kemal buraya geldi dediler. FETÖ'cülerin idaresinde Bakırköy Belediye Başkanının yanına gitti. "Tankların karşısında ilk önce ben dururum" diyordu. Sen korkarksın. Ancak FETÖ'cülere sığınıp tankların arasından kaçıp gidersin.

"Bunların tek ittifakı ezan ve bayrak düşmanlığıdır"

Ülkemizde bayrağa tahammülü olmayanlarla, ezana tahammülü olmayanların ittifakıyla girdiğimiz bir seçim süreci yaşıyoruz. Bölücü örgütten emir olan partinin bayrağımıza tahammülsüzlüğünü mitinglerinden kongrelerine kadar gördük. Önceki gün Taksim'de CHP ve HDP'nin öncülüğünde güya kadınlar günü için bir araya gelen bir grup ezana ıslıklarla sloganlarla terbiyesizlik ettiler. CHP'nin il başkanı da orada. Taksim'deki görüntü bu seçimlerin aslında ülkemizin ve milletimizin geleceği açısından nasıl bir karar seçimi olacağını gösteriyor. Biz belediye işi gönül işi diyerek herkesi kucaklayan bir belediye yönetimi taahhüt ediyoruz. Onlar ise bayrak ve ezana saygısızlık yaparak doğrudan istiklalimize ve istikbalimize saldırıyor. Bunların tek ittifakı ezan ve bayrak düşmanlığıdır. Bunların İstiklal Marşımız ile alakası yok. HDP kongrelerinde İstiklal Marşı okuyor mu? Daha önce bayrağımızı da asmıyorlardı. Şimdi korka korka küçük bir bayrak asıyorlar. Ezana hürmet etmeyen bayrağa da hürmet etmez. Ezana saygısı olmayanın bu millete saygısı olmaz. Yarın öbürgün düşman kapımıza dayandığında bunlar onları da alkışlarlar. Çünkü bunlar kalpleriyle de zihinleriyle de bu vatana bağlı değiller.

"3-5 oy için ezan bayrak düşmanlarıyla boyun eğmeyiz"

Herkese saygılıyız ama bizim değerlerimize saldırana saygı duymamız mümkün değil. Bu ülkede millet düşmanı, bayrak düşmanı, ezan düşmanı, vatan düşmanı, devlet düşmanı kim varsa hepsinin karşısında olmak namus borcumuzdur. Bu mesele siyaset meselesi değildir, bizatihi onur meselesidir. Eğer biz 3-5 oy için onlara göz yumarsak ecdadımızın da evlatlarımızın da yüzüne bakamayız. Onun için bu ezan ve bayrak düşmanları ile sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bunlara milletimiz dersini sandıkta verecektir.

"Son 17 yılda Adana'ya 45 katrilyon yatırım yaptık"

Adana'yı eşi benzeri görülmemiş hizmetlerle buluşturduk. Son 17 yılda Adana'ya 45 katrilyon yatırım yaptık. Dene yap teknoloji atolyelerinden birini bu yıl Adana'da faaliyet gösteriyoruz. 2. devlet üniversitesini Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ni kurduk. Eski stadın yerine Millet Bahçesini yapıyoruz. Adana'da engellilerimize 5 katrilyon liralık destek verdik. Bin 500 yataklı şehir hastanesi Adana'ya hizmet veriyor. İmar barışı ile 211 bin 441 vatandaşımızın sıkıntısını çözdük. 45 tarihi eserimizin restorasyonunu yaptık. Ulaşımda Adana'ya 178 km uzunluğunda yeni bölünmüş yol yaparak bölünmüş yol uzunluğunu toplamda 427 km'ye çıkardık. Adana havalimanımızın yolcu trafiği 2003 yılında 788 bindi. Geçtiğimiz yıl bu 5 milyon 627 bine tırmandı. Nereden nereye? Çukurova havalimanında bir sıkıntı yaşıyoruz. Müteahhitlerden dolayı yaşanan bu sıkıntıyı seçim sonrası inşallah aşacağız. Adana'ya 10 baraj ve bir gölet inşa ettik. Adanalı çiftçilerimize 4 milyar liralık tarımsal destek verdik. Ceyhan'da yaklaşık 40 bin vatandaşımıza yeni istihdam oluşturmak istiyoruz. Tekstilciler, mobilyacılar için küçük sanayi siteleri kuruyoruz.

Kaynak: TRT Haber