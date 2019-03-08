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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
08 Mart 2019 Cuma 19:59 - Son Güncelleme 08 Mart 2019 Cuma 19:59
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Nisan Spor Salonu'nda "Aynı Gök Kubbe Altında Gönül Dilimiz Türkiye 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Buluşması"nda konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;
Kadına yönelik şiddetin, haksızlığın doğrudan doğruya insanı hedef aldığına inandık mücadelemizi ona göre yaptık.
Siyasette sorumluluk üstlendiğimiz her yerde kadınlarımızla beraber yürüdük.
Ayrıntılar gelecek...
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