Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

- Biz sandıktan çıkan her oya sorumluluk olarak bakıyoruz.

- 24 Haziran'da omuzlarımıza yüklediğiniz sorumluluğun farkındayız, sizlerin emanetine asla halel getirmeyeceğiz.

- 31 Mart'ta da yine sizlerden tarihi bir destek bekliyoruz.

- Ülkemize yeniden demokrasi şöleni yaşatacağız.

- CHP gaflet ve ihanet arasında gidip gelmektedir.

- CHP bugün kimlik bunalımı yaşamaktadır.

- Türkiye'de artık muhalefet açığı değil devşirme muhalefet sorunu vardır.

- (Muhalefet) Bölücü terör örgütüne giden tırlar dolusu silahları hiç konuşmuyorlar, ağızlarına dahi almıyorlar. Karadeniz'de ne olduğundan, Ege'de, Akdeniz'de hangi güç mücadelelerinin yaşandığından haberleri bile yok.

- Muhalefet ısrarla 31 Mart seçimlerini önemsizleştirmeye, önemsiz gibi göstermeye çalışıyor. 31 Mart'ın sıradan, basit, olağan bir yerel seçim olduğunu iddia ediyorlar. Ülkemizin yüz yüze bulunduğu tehdit ve tehlikelerden asla bahsetmiyorlar.

- Suriye'de binlerce insanı katleden, yüz binlercesini sürgün eden, 10-12 yaşındaki çocukların eline silah verip zorla savaştıran bir katil sürüsünü CHP Genel Başkanı 'kanarya sevenler derneği' gibi mi görüyor?

- Mevcut yönetim altında CHP, milli irade düşmanları tarafından kullanılan bir koçbaşına dönmüştür.

- Meclis kürsüsünden Rumlarla aynı dili konuşup, Rum tezlerine sözcülük, borazanlık yapıp Yunan gazetelerine manşet oluyorlar.

Ayrıntılar geliyor...