Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Türkiye'de elde ettiği birikim ve tecrübeyi Binali Bey (Binali Yıldırım) 31 Mart'tan itibaren inşallah İstanbul'a taşıyacak. Vizyonsuz belediye başkanlarının elinden alarak hizmetleri biz halkımızla buluşturduk. Hiçbir ilçemis geri kalmasın diye gece gündüz çalışıyoruz.

50 bin konutun açıklamasını yaptık, kura çekimlerini yakın zamanda tamamlayacağız. Çarpık yapılaşmayı atacağımız adımlarla düzene koyacağız.

Tanzim ürünlerinde gerekirse çeşit artacak, milleti bunların eline bırakmayacağız.

Ayrıntılar geliyor...