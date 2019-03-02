Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Onlar kaçtı biz kovaladık, kovalıyoruz, kovalayacağız"

24 Haziran seçimlerindeki desteğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bugüne kadar siz bize sahip çıktınız, biz de sizin emanetinize sahip çıktık. Ülkemize kurulan tuzakları bozduk. Milletimizin birliğine kastedenleri hezimete uğrattık. Cudi'de, Gabar'da, Kandil'de, Tendürek'te inlerine girdik. Onlar kaçtı biz kovaladık, kovalıyoruz, kovalayacağız. Durmak yol yola devam.

"Irak'ın kuzeyinde bir Kürdistan var yallah oraya"

Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bizim 7 bölgemiz var ama bizde Kürdistan diye bir bölge yok. Çok seviyorsan Irak'ın kuzeyinde bir Kürdistan var yallah oraya, git Kürdistan'a. Buradan İyi Partililere, CHP'lilere sesleniyorum. Bu ülkeyi bölmek isteyenlerle nasıl oluyor da omuz omuza oluyorsunuz. Bölücü terör örgütünün arkasında olduğu HDP'ye gönül verenlere de sesleniyorum. Bu ülkeyi bölmek isteyenlerele yan yana olacak mısınız? Gelin bunlara sandıkta Osmanlı tokadını vuralım.

"Milletin paralarını Kandil'e gönderenlere müsaade etmeyiz"

Bunlara devlet para verdik, bunlar çukur yaptı. Bu paralar size çukur eşin diye mi verildi millete hizmet için mi verildi. Bu milletin paralarını Kandil'e gönderenlere müsaade etmeyiz. Müsaade etmedik. Kayyumlar atadık. Bundan sonraki süreçte de bunların bu tür yanlışları devam ettikçe bunlara bu bedelleri ödeteceğiz.

"Bu bir beka meselesidir"

Son 17 yılda önümüze çıkartılan her engeli, her badireyi sizlerin desteği, duası ile aştık. Türkiye'yi tarihinin en büyük başarılarıyla buluşturduk. Bu seçimler bir beka meselesidir. 31 Mart'ta bunlara vereceğimiz bir dersle geleceğimiz daha aydınlık olacak.

25 vilayetimizi 9 ilçemizi bizzat ziyaret ettim. Gittiğimiz her yerde 10 binlerce kardeşimizle kucaklaştık. Zillet İttifakı hala kendi içinde uğraşıyor. Bunlar seçim kurullarına daha nasıl müracaat edilir bunu bilmiyorlar.

"Bizim kızıl elmamız güçlü ve büyük Türkiye'dir"

Bizim siyasetimiz, gönül, sevgi siyasetidir. Davamız birlik, kardeşik davasıdır. Bizim kızıl elmamız var. Bizim kızıl elmamız güçlü ve büyük Türkiye'dir. Milletimizin arasına bifak sokmaya, insanımızı birbirine kırdırmaya çalışanlara hayır diyoruz. Biz istikrar ve huzurun tarafındayız.

(HDP) Bunlar bizim bayrağımızı kongrelerinde salona takmayanlardır. Ey CHP'ye oy verenler siz bunlarla yol yürüyorsunuz, bunlarla beraber olduğunuzun farkındamısınız? Bunlar İstiklal Marşı'mızı okutmadıkları gibi sözde İyi Parti mensuplarına şaşıyorum. Bu millet 31 Mart'ta bunun hesabını soracak buna inanıyorum.

Hindistan-Pakistan gerilimi

Bölgemizde barışın ve istikrarın tesisi için mücadele ediyoruz. Nerede bir sıkıntı sorun varsa onu çözmenin gayreti içindeyiz. Pakistan Başbakanı ile gerilimi nasıl düşüreceğimizi görüştüm. Pakistan Başbakanına üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu ifade ettik. Pakistan ile gönül birliğimiz var. Gerilimin kimseye faydası olmaz. Bu sıkıntılı dönem kısa sürede atlatılacak. Türkiye de ne zaman dara düşse ne zaman sıkıntı yaşasa hep Pakistan'ın yanında oldu. Sağolsun Pakistanlı kardeşlerimiz de sorunun çözümü için bizden destek bekliyor. Tansiyonun düşmesi için üzerimize düşen ne varsa yapmaya gayret ettik.

IMF borcunu sıfırladık

IMF'ye göreve geldiğimizde borcumuz 23,5 milyar dolardı. O zamanki IMF başkanıyla Davos'ta görüşme yaptık. Kendisine siz Türkiye'yi yönetemezsiniz dedim. Sen alacağını tahsil ediyorsun. Türkiye'nin siyasi durumuna sakın ha karışmaya kalkmayın. Mayıs 2013'te IMF'ye tüm borcumuzu ödedik. Merkez Bankamızın döviz rezervini 100 milyar dolara çıkarttık.

"Sözü dinlenen, görüşü alınan bir ülke haline geldik"

Bize İHA vermiyorlardı. Şimdi Trabzonun uşaklarından birileri İHA, SİHA yaptı. Şimdi daha büyüğünü yapıyorlar. Şimdi biz ihraç eder duruma geldik. Göreve geldiğimizde savunma sanayisinde yüzde 25'i yapıyorduk, şimdi yüzde 70'i yapar hale geldik. Kişi başına milli gelir 3 bin 500 dolardı, 11 bin dolara kadar çıktı. Türkiye bölgenin artık sorun çözen ülkesi haline geldi. Tarihi şanlı zaferlerle dolu milletimize asla yakışmayan kötü tablolara son verdik. Sözü dinlenen, görüşü alınan bir ülke haline geldik.

"Son 17 yılda Trabzon'a 30 katrilyon yatırım yaptık"

Son 17 yılda Trabzon'a 30 katrilyon yatırım yaptık. Evlatlarımız en güzel ortamlarda okusun diye derslik kazandırdık. Yeni yurt binaları açtık, açmaya devam edeceğiz. Öğrencilerimizin teknoloji, yapay zeka gibi alanlarda proje geliştirmesi için 100 dene yap atölyesi kuruyoruz. 41 bin seyirci kapasiteli Şenol Güneş Stadyumunu açtık. Eski stadı Millet Bahçesine dönüştürüyoruz. Ailece Millet Bahçesine gideceksiniz, millet bahçesinde yavrularınızla koşuşturacaksınız. Oraya bir de millet kıraathanesi yapacağız. Çocuklarımız derslerini çalışacak, orada ücretsiz olarak çayını içecek, simidini kekini yiyecek. Trabzon'a 3 tane millet bahçesi yapıyoruz.

"Bay Kemal siz kuyrukçusunuz"

Bay Kemal siz kuyrukçusunuz. Yokluk kuyruğu icat ettiniz siz. İlaç kuyrukları senin döneminde yaşandı. Ölenleri bunlar rehin alıyorlardı senin zamanında Bay Kemal. Bir de bizim hastanelerimize, şehir hastanelerine bakın. Şehir hastanelerinden bir tane de Trabzon'a gelecek.

"Trabzon şehir hastanemizin ihale süreci devam ediyor"

14'ünde tıp bayramında Türkiye'nin en büyük şehir hastanesini açıyoruz. hasta kabulu başladı ama resmi açılışını o zaman yapacağız. Ben milletime ne yakışırsa onu yaparız dedim ve yapacağız. Bütün dünya bunlara hayran olacak. Yurt dışından da hastalar geliyor buralarda tedavi oluyor. Kimse kendini garip hissetmesin, kimse açta açıkta kalmasın diye uğraşıyoruz. Trabzon'da muhtaçlara 1,5 katrilyon lira yardım sağladık. Sosyal yardımlardan faydalanan hak sahiplerine elektrik faturalarıyla ilgili bir kolaylık getirdik. Bir dönem vatandaşımızın gitmeye korktuğu hastanelerimizi en modern techizatla donattık. Hastanelerimizin hem sayı hem kalitesini yükselttik. Sağlık personeli sayısını arttırdık. Trabzon şehir hastanemizin ihale süreci devam ediyor.

"Önümüzdeki dönem Trabzon'u raylı sistemle tanıştırıyoruz"

Avrupanın en uzun tüneli olacak Zigana Tüneli'nde kazı çalışmalarında yüzde 55 gerçekleşme oranına ulaştık. Yomra-Özdil-Yağmurdere yolunu bu sene tamamlıyoruz. Trabzon'a çağ atlatıyoruz. Önümüzdeki dönem Trabzon'u raylı sistemle tanıştırıyoruz. Trabzon-Erzincan arasında hızlı tren çalışmalarımız devam ediyor. Bu yıl içerisinde Trabzon'a bir bölge adliye mahkemesi kazandırıyoruz. Trabzon Havalimanı'nı büyüttük. 2003 yılında 429 bin olan yolcu trafiği 4 milyonu geçti.

Kaynak: TRT Haber