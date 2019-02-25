Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

- Son 17 yılda Yozgat'a 12 katrilyon lira tutarında yatırım yaptık. Yükseköğrenim öğrencileri için yurt binaları açtık. İki yurt binası daha açacağız. 20 bin öğrencinin öğrenim gördüğü Bozok Üniversitesi'ni biz kazandırdık. 13'ü hastane 33 adet sağlık tesisini Yozgat'a kazandırdık. Millet Bahçesi'nin yapımına bu yıl başlıyoruz. Yozgat'ta TOKİ vasıtasıyla 6 bin 582 konutu hayata geçirdik. 28 ata yadigarı eserimizi restore ettik. Tarihi köprülerin restorasyonunu da bu yıl bitiriyoruz. İmar barışı ile Yozgat'ta 38 bin 711 kardeşimizin sorununu çözdük. Ulaşımda bölünmüş yol uzunluğunu 332 kilometre ilave ile 376 kilometreye çıkardık. Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattını Kayseri'ye uzatacağız. Sarıhamzalı Bahadın barajının yapımını şu anda yarıladık. Yozgat'a 1,6 katrilyon lira çiftçimize tarımsal destek verdik. Yozgat'ın pek çok ilçesinde termal su var. Akdağ madenini de termal turizm kapsamına alıyoruz. 2 bin yıllık Roma hamamı Basilica termal için çok görkemli bir proje hazırlıyoruz. Yozgatlı iş adamlarımıza girişimcilere toplam 2,2 katrilyon lira yatırım teşviki verdik.

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