Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bugün burada sizlerle bir araya gelmekten, hasret gidermekten büyük mutluluk duyuyorum.

Manisa cesaretini, iradesini, kararlılığını Saruhan Bey'den almış bir şehir.

Biz AK Parti olarak bu kadim şehirden hem ilham aldık hem destek aldık.

Türkiye'yi 3,5 kat büyütürken şehirlerimizi eşi benzeri olmayan eserlerle tanıştırdık. Son 17 yılda Manisa'ya 27 katrilyon lira yatırım yaptık.

Biz halkımızın layık olduğu ne ise onu yaptık.

Dikey mimariye karşıyım. Yatay mimariyle yani zemin artı dört, bilemediniz zemin artı beş kat binalarla bu işi yapalım. Bu konuda halkımdan destek bekliyorum. Çünkü ben milletimi seviyorum.

Bu yıl bitecek olan İstanbul-İzmir otoyolu aynı zamanda Manisa'nın da projesidir.

Son 17 yılda Manisa'ya 14 baraj yaptık. 22 barajın inşası devam ediyor.

Son 17 yılda Manisalı çiftçilerimize 2,6 katrilyon lira tarımsal destek verdik.

Manisa'daki 89 bin işyerimize 2 katrilyona yakın SGK prim desteği verdik.

Soma'da üretim için devredilecek yeni sahalarda 10 bin ilave istihdam bekliyoruz.

Ayrıntılar geliyor...