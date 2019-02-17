Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Bugüne kadar hiçbir yerde eğilmedik, bundan sonra da eğilmeyeceğiz.
Sağlıkta Balıkesir'e 66 sağlık tesisi kazandırdık.
Toplam maliyeti 1,7 katrilyon olan 16 adet yol projemiz devam ediyor.
İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir kuzey ve batı kavşağı arasındaki kısmıyla Akhisar ve Saruhanlı kavşakları arasındaki bölümünü önümüzdeki ay trafiğe açıyoruz.
2019 Şubat ve Mart aylarında 3 milyar 24 milyon lira tarımsal destek vereceğiz.
Ayrıntılar geliyor...