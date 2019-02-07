Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Amerikan Türk Konseyi ile Amerikan Ticaret Odası'nın siz değerli yetkililerini ülkemizde misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Ziyaretinizin ekonomik ve ticari münasebetlerimiz başta olmak üzere Türk-Amerikan işbirliğinin güçlenmesine katkı sağlanmasını diliyorum. Sizlerle son olarak 2017 yılı Ekim ayında bir araya gelmiş oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirmiştik. İnşallah bugünkü istişarelerimizin de ülkelerimizin önünde yeni vizyonlar açacağına inanıyorum.

Son görüşmemizden bu yana Türkiye olarak pek çok sınama ile yüz yüze kaldık. Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin test edildiği şoklara ve krizlere karşı dayanma gücünün denendiği dönemleri yaşadık. Hamdolsun tüm sıkıntıları, sınamaları direnç testlerini başarıyla atlattık. Bugün son dönemde yaşadığımız onca badireye rağmen Türk-Amerikan ilişkileri bağlamında geleceğe çok daha umutla bakıyoruz. Müşterek noktalarımızın görüş ayrılıklarımızdan kat be kat olduğuna inanıyorum. Hiç şüphesiz gerilimin yerini işbirliği ve dayanışmanın almasında en önemli faktörlerden biri değerli dostum Başkan Trump ile aramızda tesis ettiğimiz yakın diyalog ve iletişimdir.

Başkan Trump'ın özellikle Suriye bağlamında aldığı son insiyatif Türk-Amerikan ilişkilerini baltalamaya çalışanların planlarını da boşa çıkarmıştır. Bu süreçte Amerikan Türk Konseyi ile Amerikan Ticaret Odası da ilişkilerin geliştirilmesine aradaki pürüzlerin giderilmesine işbirliğimizin tekrar rayına oturtulmasına ciddi katkılarda bulunmuştur. Ben başta burada bulunan siz yatırımcılar olmak üzere tüm dostlarımıza ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde sizlerin de gayretleri ile mevcut işbirliğimizin daha da güçleneceğine inanıyorum.

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında ortak çıkarlara dayalı güçlü, kapsamlı ve stratejik bir müttefiklik ilişkisi vardır. İlişkilerimizde zaman zaman görüş ayrılıklarına dayalı iniş çıkışlar yaşasak da ortaklığımız pek çok zorluğun üstesinden gelmiştir. Bu aşamada ikili ilişkilerde önümüze bakmak ve olumlu bir gündeme odaklanmak istiyoruz. Başkan Trump da benimle aynı kanaati paylaşıyor. Sayın Başkan da Türkiye ile işbirliğini ilerletmeyi ortak menfaatler temelinde kuvvetlendirmeyi arzu ediyor.

Dışişleri Bakanım dün Washington'da gerçekleştirilen DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu Toplantısı'na katıldı ve ikili temaslarda bulundu. 5 Şubat'ta da Türkiye Amerika Birleşik Devletleri çalışma grubu toplantıları yine Washington'da yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den çekilmesinin bölgede terör örgütlerinin özellikle istismar edeceği bir otorite boşluğu oluşturmaması son derece önemlidir.

Ayrıntılar gelecek...