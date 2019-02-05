Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

İkili ilişkilerimizi her alanda geliştirmeyi düşünüyoruz.

Türkiye olarak Yunanistan ile aramızdaki tüm meselelerin hakkaniyet temelinde, barışçıl şekilde çözülebileceğine inanıyorum.

Ege'de ölümlerin önüne geçmek için yoğun çaba sarf ediyoruz, Türkiye geri kabulde tüm yükümlülüklerini yerine getiriyor.

Terörün her türlüsüne karşı ortak tutum sergilemek zorundayız. FETÖ'cü darbecilerin ülkmeize iadesini bir kez daha dile getirdik.

Yunanistan Başbakanı Çipras'ın konuşmasından satır başları:

Aramızdaki diyalog samimi ve önemlidir.

Ayrıntılar geliyor...