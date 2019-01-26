Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Hem sınır ötesinden saldırılarda hem de sınır ötesi operasyonlarımızda şehit olan vatandaşlarımızı rahmetle yad ediyorum. Ülkemizin huzurunu bozmak, fitne sokmak için çırpınan içerideki gafillere, teröristlere, ajanlara itibar etmeyen Gaziantepli kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

- Gaziantep sadece insanlığın değil aynı zamanda; sanayinin, ticaretin, ihracatın, tarımın, turizmin de şehridir. Sizlerin bu kadim mücadelesine destek olması için Gaziantep'e bu güne kadar 35 katrilyon yatırım yaptık.

- Eğitimde 10 bin 830 adet yeni derslik inşa ettik. 60 binden fazla yükseköğrenim öğrencisinin öğrenim gördüğü bu şehire 2. üniversiteyi kurduk. Yeni yurt binalarını hizmete soktuk. Yeni yurt binalarını da şehrimize kazandırmaya devam edeceğiz.

- Gaziantep'e stadyum inşa ettik. 546 bin metrekarelik bir alanda her türlü sosyal ve spor tesisine sahip millet bahçesini inşa ettik. 2. bir millet bahçemizi de eski stadyumun yerine yapıyoruz.

- Gaziantep'te yerel ve yatay mimari ilkesiyle 50 bin konutluk yeni bir şehri, tüm ticari, sosyal ve kültürel alanlarıyla birlikte kuruyoruz.

- Gaziantep'e son 16 yılda 80 sağlık tesisi inşa ettik.

- Amanos Dağlarını tünelle, viyadüklerle geçeceğimiz Dörtyol-Hassa yoluyla ilgili adımı bu yıl içinde atacağız.

- Şanlıurfa-Gaziantep hızlı tren projesinin etüt çalışmaları sürüyor. Gaziray'ın yapımı devam ediyor. Bu dev bir yatırımdır. CHP'nin yapabileceği bir iş değildir. Kılıçdaroğlu, bizim icraatlerimizin ulaşığı yere senin hayallerin bile ulaşamaz.

- Gaziantep'te 203 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Gaziantepli çiftçilerimize toplam 1,5 milyon katrilyon tutarında destek verdik.

- Türkiye'nin Suriye, Irak, Kıbrıs, Balkanlar, Kafkaslar, Orta ve Güney Asya politikalarını anlamak isteyenler geliğp gaziantepe baksınlar. Biz bölüşmenin bereketine inananlardanız. Biz bir tas çorbayı çanakkalede nasıl bölüştüysek burada da bölüşmeye devam ediyoruz. Biz veren el alan elden büyüktür bilinciyle büyüdük. Yanı başımızdaki kardeşlerimizi zalimlerin bombalarına bırakamayız. Bir gece ansızın girip gereğini yaparız.

Ayrıntılar geliyor...