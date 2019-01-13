Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Sakarya her alanda olduğu gibi belediyelerde de en iyi hizmete layıktır. AK Parti olarak gayemiz Sakarya halkını hak ettiği hizmetlere kavuşturmaktır.

- Askıya çıkan seçmen kütüklerini incelediğimizde AK Parti üyelerinden 504 bininin burada kayıtlarının olmadığını gördük. Bir önceki seçime göre ilçe değiştiren 1,5 milyon kişi içinde de 222 bin AK Parti üyesi var. Üyemiz olup da seçmen kaydı bulunmayanların sayısı 6 binin üzerinde. Tüm il ve ilçe başlanlarımıza buradan talimat veriyorum. Seçmen kütüklerinde isimleri yer almayan üyelerimizin adreslerini bulup, kayıtlarını yaptıracaksınız.

- Biz gittiğimiz her yerde eserlerimizle konuşuruz. Birileri gibi iftiranın, yalanın gölgesine sığınmıyor, yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı paylaşıyoruz. Bugün Karasu'da dev bir tesisin temellerini attık.

- İktidarlarımız döneminde yani 16 yılda Sakarya'ya 24 katrilyon yatırım yaptık. Sakarya'da bin yataklı şehir hastanesi ihale sürecinde. İhalesini yapıp inşasına başlayacağız. Sakarya'da hızlı tren fabrikası kurduk. Modern metro araçlarını artık burada üretiyoruz. Çiftçilerimize bugüne kadar toplam 1,5 milyar tutarında tarımsal destek verdik.

- CHP'ye gönül veren kardeşlerimize sesleniyorum. Gelin bu oyunu bozun. Şimdi bir Cumhur İttifakı var. Cumhur İttifakının karşısında bir illet, bir zillet ittifakı var. Bunlara gereken dersi 31 Mart'ta vermemiz lazım.

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