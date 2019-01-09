Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Geçtiğimiz yıl ihracatı 168,1 milyar dolarla kapattık, sadece bununla kalmadık dış ticaret açığımızı da 55 milyar dolara gerileterek, önemli bir başarıya imza attık. Satınalma paritesine göre bugün dünyanın 13. büyük ekonomisi haline gelmiş durumdayız. İnşallah yıl sonunda bir üst sıraya çıkmış olacağız.

- Türkiye uluslararası yatırımlar açısından cazibesini korumayı sürdürüyor. Geçtiğimiz 16 yılda ülkemize gelen uluslararası yatırım tutarı 201 milyar doları geride bıraktı.

- Geçtiğimiz aylarda yaşanan faiz enflasyon merkezli dalgalanmayı özellikle muhalefet partisi milletimizin moralini bozma, umudunu kırma vesilesine dönüştürmeye çalıştı. Halbuki rakamlar farklı söylüyor. Enflasyonda bizden önceki 14 yıllık dönemin ortalaması 70,3'dü.

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