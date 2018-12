Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- Bugünlere kolay gelmedik. Milletimizle el ele vererek her şeyin üstesinden gelmeyi başardık. Bir gece ansızın gelebiliriz dedik, sözümüzde durduk, teröristleri inlerinde bastık, imha ettik, imha ediyoruz. En son ekonomi silahını çektiler.

- Sayın Sözen, İstanbul'un benden önceki CHP'li belediye başkanı. Görevi olmayan bir toplumda yaşamaktansa çöp yığınları olan, sendikası olan bir düzende yaşamayı yeğlerim diyor. CHP çöp demektir, çöp yığını demektir. CHP bütün bunlarla beraber susuzluk demektir.

- Yalova'dan tankerle su getiriyorsun, o su acaba Kuruçeşme'ye yeter mi ya? İşte bunların aklı, mantığı bu. Ne oldu, biz geldik. İstanbul'da çöp kaldı mı, grev denilen olayları ortadan kaldırdık. Grev olmuyorsa demek ki işçinin hakkını veriyorsun, hukukunu gözetiyorsun, öyleyse de toplumun genelinde grevler minimize oluyor, grevsiz bir toplum meydana getirdik ama bak şimdi İzmir'de, İZBAN'da grev yar. Hadi buyrun niye çözmüyorsunuz? CHP mantığında grev var.

- Bizim için her seçim milletimizin karşısında yaptıklarımızın hesabını verdiğimiz bir imtihandır. Şimdi başka bir imtihanla karşı karşıyayız. Dikkat edin bu imtihana girerken İstanbul'a TBMM Başkanımızı aday gösteriyoruz. İstanbul'a güçlü bir aday yakışır dedik ve Binali Yıldırım'ı aday gösterdik.

- CHP ne yaptı ilçe başkanını aday gösterdi, onların takdiri. CHP adayı bizden randevu istemiş, buyursun gelsin kapımız açık dedim. Ben kendilerinin bu talebine, hemen özel kalemime talimatı verdim, hay hay buyursun gelsin çayımızı içsin dedi. Biz gelene hayır demeyiz.

- Biz bugüne kadar seçimlerde beklediğimiz seviyede destek alamadığımızda eksiklerimizi tamamladık. Bir ifadem vardı, partimizde bir metal yorgunluğundan bahsetmiştim. İşte bunun işaretini 7 Haziran seçimlerinde de almıştık. Hemen gerekeni yaptık. Türk siyasi hayatının en uzun süre iktidarda kalma vasfımızı bu samimi yaklaşıma borçluyuz.

- 39 belediye başkan adayı tespitiyle bu yola çıktık. Daha önce belediye başkanlığı yapmış kardeşlerim var. Bu dönem bir nönet değişikliği ile başka arkadaşlarımızın adaylığa getirildiği ilçelerimiz var. Seçim kaybeden, oyu düşen, halkla arasındaki iletişimi bozulan her arkadaşımız dönüp kendini sorgulamalı. 'Nerede yanlış yaptım?'. Suçu başkalarına atmak, hele hele millete atmak sadece züğürt tesellisidir. Fakat yerel seçimler sadece belediye başkan seçimleri değildir. Belediye meclis üyelikleri de var. Sık eleyeceğiz, sık dokuyacağız. Her ilçede, her ilde eksiğimizi, fazlamızı görüp ona göre yola devam edeceğiz.

- Öyle bir liste hazırlamalıyız ki halkımızın hassasiyetlerine uygun olmalı, 'bu liste hizmet eder' dedirtmeli. Çünkü İstanbul kozmopolit ve 81 vilayetin rengini gördüğü veya gösterdiği bir ildir. Hassasiyetle meclis listemizi hazırlayacağız. Demokrasi yerelde başlar. Yereli güçlü tutarsak Ankara'yı da güçlü tutarız.

- Bugün Sayın Merkel ile bir görüşmem vardı. Sayın Binali Yıldırım'ı aday gösterdiğimizi duymuş, söyleyeyim tebrikini bildirdi.

- İstanbul sıradan bir şehir değil. 39 ilçemizde gümbür gümbür gelmemiz lazım.

