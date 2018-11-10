Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Gazi Mustafa Kemal'in kendi iradesiyle başlattığı ama provakasyonlar yüzünden vazgeçmek zorunda kaldığı çok partili hayata geçiş denemesini başarmış olsaydık ülkemiz nerelere giderdi? Kendi uçağımızı, otomobilimizi yapmayı başarmış olsaydık milletimiz nerede olurdu. İyi bir eğitim sistemi kursaydık nasıl bir gelişme gösterirdik. Bunun gibi birçok soru zihinlerimizde yer etmektedir.

- Bize yıllardır yalan söyleyen bir tarih anlatıldı. İkinci Dünya savaşı dönemindeki tek partili hayatta ülkemizi yönetenler milletimizi sadece maddi bir külfetin altında ezmek zorunda kalmamış, değerlerinin üzerinde kurduğu baskıyla milletimizi bunaltmıştır.

- Çok partili hayata geçişte uygulanan açık oy gizli tasnif CHP yönetiminin demokrasi anlayışı konusunda bir fikir vermeye herhalde yeterlidir. Gizli oy açık tasnif usulüne geçilmesiyle 1950 seçimlerinin adil bir şekilde gerçekleşmesi sağlanmıştır. Türk milleti darbelere, cuntalara, vesayet güçlerinin türlü oyunlarına rağmen hep iradesine sahip çıkmıştır. Milletimizin demokrasiye bağlılığı ne kadar güçlüyse ülkemizdeki bir kesimin ülkemizi tek partili dönemin karanlığına döndürmeye çalışılması da devam etmektedir.

-Türkçe ezanın kamuoyunda savunuluyor olması bu husumetin devamının bir göstergesidir. Ezanın arapça okunması evrensel olduğunun ifadesidir. Kendilerini milletten üstün görenler hala milli iradeyi aşağılamayı sürdürüyor.

- 2023 hedeflerimiz sadece ekonomide değil, demokraside de devam ediyor. Geleceğin dünyasında sadece demokrasinin, özgürlüklerin bulunduğuna inanıyor ve buna uygun olarak çalışıyoruz.

- Sınırlarımız içinde terör örgütleri bombalar patlatılarak, terör koridorlarıyla bu mücadelemizi engellemeye çalışıyorlar.

- Hakkari'deki patlamada 4 evladımız şehit oldu ve 20 civarında yaralımız var. Allahtan şehitlerimize rahmet yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz.

- Terör örgütleri ile yol yürüyenlerin akıbetlerinin hep hüsran olacağını söyledik, söylüyoruz. İnşallah çok yakında Fırat'ın doğusundaki mazlumları da özürlüğüne kavuşturacağız.

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