Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi hep birlikte 2023 hedeflerine ulaştıracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları;

- Yaklaşık 90 bin öğrencisiyle ülkemizin en büyük yükseköğrenim kurumları arasında bulunan 9 Eylül üniversitemizin önümüzdeki dönemde her alanda başarısını daha da ileriye taşıyacağına inanıyorum.

- Son günlerde her biri kendi alanlarındaki başarıları, eserleriyle gençlerimize örnek olan üç önemli kayıp yaşadık. Bunlardan biri fotoğraf sanatçısı Ara Güler’dir. Dünyanın son yarım asrına damga vurmuş, tüm önemli liderlerle foto röportajlar gerçekleştirmiş, objektifiyle tarihe tanıklık etmiş bu büyük ustayı tanzimle yâd ediyorum. Kendisiyle ve objektifiyle ailece ayrıca şahsen tanışma imkanı bulduğumuz bu büyük usta, son nefesine kadar ülkemizi uluslararası alanda başarıyla temsil etmiştir.

- İkinci olarak rahmetle yad etmek istediğim isim ıhlamurların çiçek açtığı mevsimlerin şairi, şiirimizin bir çift beyaz kartalı, Anadolu şiirinin ulu çınarı Bahattin Karakoç’tur. Her ölüm hüzünlüdür ama şairin ölümü yürekleri bir başka burkar. Bize düşen büyük aşk ve dava şairi Abdurrahim Karakoç’un da ağabeyi olan Bahattin Karakoç’u şaire yakışır şekilde şiirleriyle yad etmektir.

- Bugün burada sizlerle paylaşmak istediğim üçüncü kaybımız, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanındaki akademik çalışmaları yanında siyasetçi kimliği ile de saygıdeğer bir hanımefendi olarak tanıdığımız Profesör Doktor Oya Akgönençtir. Oya Akgönenç hocamıza da Allah’tan rahmet diliyorum. Bu üç isim her biri kendi alanındaki üstüm çalışmaları ve başarılarıyla da gençlerimizin çok iyi tanımaları, öğrenmeleri ve örnek almaları gereken şahsiyetlerdir. Başarı hangi işi yaptığınızla ilgili değil, işinizi nasıl yaptığınızla ilgilidir. Fotoğrafçıysanız en iyi fotoğrafları çekiyorsanız bu milletin gönlünde yer edinirsiniz. Şairseniz yürekleri feth eden şiirleri yazıyorsanız isminiz tarihe ölümsüz harflerle yazılır. Akademisyenseniz, alanınızda en iyi birikime sahipseniz ve bunu insanlık için en doğru şekilde kullanılıyorsanız asla unutulmazsınız. Siyasetçiyseniz, ülkenize ve milletinize yaptığınız hizmetler oranında kalıcılık ve itibar elde edersiniz. Öğrencilerimizden de eğitimlşerine, öğretimlerine aynı anlayışta ve dört elle sarılmalarını bekliyoruz.

- Biz kadim bir devlete ve medeniyete sahibiz. Bu kadim tarihte, çok büyük emekler, fedakarlıklar vardır. Sadece Anadolu’da verdiğimiz mücadele bile tek başına bir destandır.

- Yitik kaybedildiği yerde bulunur. Madem cevher bu topraklarda saklı öyleyse sorunun çözümünü de yine burada arayacağız. Türkiye’nin son 17 yılda kat ettiği mesafe ocağın ateşini biraz harcayınca ortaya güzel şeyler çıkabileceğini gösteriyor. Bu süreçte en büyük yatırımı eğitime yaptık ama bu yatırımlardan henüz istediğimiz neticeyi elde edemedik.

- Türkiye’yi hep birlikte el ele vererek 2023 hedeflerine ulaştıracağız. Türkiye yıllarca darbe ve türlü tuzaklarla her alanda oyalanıldı, geriletildi, hedeflerinden uzaklaştırıldı. Göreve geldiğimizde ülkemiz ordumuzun yüzde 20 ihtiyacını karşılar durumdaydı ancak şimdi yüzde 65’e çıktı. Ülkemize en büyük katkımız ülkemizi bu tuzaklardan korumak olmuştur. Başımıza hangi bela musallat edilirse edilsin yolumuzdan sapmadık, gözümüzü o menzilden ayırmadık. Bir yandan defi bela ile uğraştık, diğer yandan ülkemize ve devletimize katkı sağlayacak projelere imza attık.

- Daha düne kadar kendi sınırlarımızdaki teröristlerle uğraşırken bugün Irak’tan Suriye’ye dünyanın her yerinde teröristlere hayatı zindan ediyoruz.

Herkesin sırtını döndüğü Suriye’de umutlar hala canlıysa bunda en büyük pay Türkiye’nindir. 3,5 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapıyoruz, 500 bin Iraklıya aynı şekilde ev sahipliği yapıyoruz. Tüm bunları hem insani, hem vicdani hem de İslami düşüncelerimizle yapıyoruz.

- Son günlerde enflasyon kıpırdadı diye birileri ellerini ovuşturmaya başladı. Biz ne yaptık, gereken tedbirleri alarak orta ve uzun vadeli planlarımızla yolumuza devam ettik. Ellerini ovuşturanlar hüsrana uğradı. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefimizden zerre taviz vermedik, vermeyeceğiz. Bu süreçte bizi en çok mutlu eden Azerbaycan gibi dostlarımızı yanımızda görmektir.

