Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

- Önümüzde bir seçim var. Mart 2018'de yerel yöneticilerimizi belirleyeceğiz, çok çalışacağız. İlkeleriyle beraber Isparta merkez, tamam. İşi hafife almayacağız, sağlam tutacağız. İnşallah size hizmetkar olacak belediye başkanları ve encümenler ile size hizmet edecek bir kadroyu Mart 2019'da kuralım. Bunu sizlerle beraber yapacağız, siz isterseniz olur. Karar merci sizsiniz.

- 24 Haziran'da ülkesine, devletine ve istikbaline sahip çıkan Isparta'nın mahalli seçimlerde de tavrını yine yapılan eserlerden yana koyacağını biliyorum.

- Bugün mezun olan aslanların özgüvenini, disiplini, cesaretini görünce, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Türk Silahlı Kuvvetlerin başkomutanı olarak gurur duydum. Bu evlatlarımız terörle mücadelede son derece kritik önem arz eden bölümlere gidiyorlar.

-Attığımız kararlı adımlar sayesinde, Afrin’den güvenlik kuvvetlerimiz terör örgütlerine kan kusturuyor. Ne demiştik inlerine gireceğiz, nereye kaçarlarsa kaçsınlar bu millete ihanet edenleri orada bırakmayacağız.

- Bilhassa bölücü terör örgütü tarihinin en büyük hezimetini yaşıyor. Telsiz konuşmalarından ne tür bir yenilgi halinde olduklarını gayet iyi biliyoruz. Şehitlerimiz olmuyor mu oluyor, tabii içimizde kan ağlıyor ama biz şunu da biliyoruz, "Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler siz bilmezsiniz." biz Rabbimizin bu sözlerini bildiğimiz için onların makamları çok yüce. Rabbim bize de nasip etsin onların makamlarını.

- Evet biz bu adaylarımızı evelAllah bu vatana ihanet edenlere mezar yapacak. Açtıkları kanallara gömdük mü, gömdük. Şimdi de Münbiç'te bu kanalları açıyorlar. Diyorlar ki gelin biz mezarlarımızı hazırladık.

- Bölgedeki vatandaşlarımız üzerinde artık örgüt baskısı kalmadı ama şimdiden bazı muhtarları arıyorlar, tehdit ediyorlar. Isparta'dan bütün muhtarlara sesleniyorum, geçmişteki gibi bu alçaklardan korkarak eğer bu vatan topraklarını satacak olursanız, ona göre bu millet size muhtarlık maaşı ödüyor, bu millet size hakkını helal etmez, biz de bunun hesabını size sorarız.

- Vatandaşlarımız yerine Kandil'e hizmet eden musluklar tamamen kesildi. Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki kardeşlerimizin uzun yıllar sonra hizmetlerle karşılaştı. Hamdolsun bugün bu ilçelerimizde emniyet var, kalkınma var. Hem turizmde hem altyapı yatırımlarında bu şehirlerimizde ciddi bir yapılanma var. Bölücü terör örgütünün bir daha milletimize musallat olmaması için her türlü tedbiri aldık alacağız. Türkiye'nin geleceğinde terör örgütlerine kapı kulluğu yapan kimseye yer yoktur.

- Ülkemizin 81 vilayetinde hizmet için, kalkınma için, yol, okul yapılması için devlete ödenen vergilerin çukur yapılması için harcanmasına izin vermeyeceğiz.

-Hiç şüphesiz ülke olarak bu günlere kolay gelmedik. Her alandaki başarılarımızı dişimizle tırnağımızla kazıyarak geldik. Hem terör saldırılarını savuşturduk hem de kalkınmamıza devam ettik.

- Suriye ve Irak'ta yaptığımız hamlelerle katiller ordusunu bozguna uğrattık. 15 Temmuz gecesi milletimizle birlikte FETÖ’cü hainlere ve bunları üzerimize salan ağa babalarına unutamayacakları bir ders verdik.

- Isparta'da 100 kilo altın, 5 milyon dolar para bulundu. Burada güvenlik güçlerimiz operasyonunu yaptı bunları buldu ve el koydu. Türk milleti olarak dünya demokrasi tarihine altın harflerle yazılan bir destan yazdık.

- Ben onu SSK'nın başında olduğu zamandan tanırım, SSK'yı nasıl çökerttiğini bilirim. Hastane kuyruklarında benim vatandaşımın nasıl beklediğini çok iyi biliriz. Bunlar ölüleri bile rehin aldılar, hastanelerin morglarına koydular ya bunlar böyle adamlar. Bay Kemal, hastanelerde ameliyatlar durdu mu durmadı mı gel de Isparta'da Şehir Hastanesi'ne bak. Yav atıyorsun da dikkatli at. En güçlü olduğumuz alandan bizi vuracağımızı sanıyorsun. Sen bittin bittin tükendin, yapacağın bir şey yok. İnşallah benim aziz milletim Mart 2019 seçimlerinde sana öyle bir ders verecek ki bir daha belini doğrultamayacaksın.

- Biz hastanelerde ilacından tut, ameliyatına varıncaya kadar her şeyde seferberlik ilan etmişi, sen diyorsun ki ameliyatlar durduruldu. Senin SSK başında olduğun zaman 8 ay sonrasına randevu veriliyordu. Elbette her dönemin vatanseveri olduğu gibi bu tip fırsatçıları da var.

- Şimdi mart yerel seçimlerine iyi hazırlanacağız ve sadece Isparta'da değil tüm Türkiye'de bunlara cevabını vereceğiz. Onun için telefon diplomasisini iyi çalıştıralım. Bu süreç içerisinde Bay Kemal gibi her anı fırsata çevirmeye çalışanlara çok rastlanabiliyor. Kimisi bunu döviz kurunu bahane ederek etiketler üzerinden yapıyor, kimisi de meclis kürsüsünde karamsarlık pompalayarak yapıyor.

