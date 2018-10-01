Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla Meclise geldi. Erdoğan, TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından askeri törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı Tören Birliği kıtasını selamlayan Erdoğan, daha sonra Genel Kurul Salonu'na geçti. Öte yandan Suriyeli bir işadamı, Erdoğan'a Şeref Holü'nde el yapımı ipek aba hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurulda 27. Dönem 2. Yasama Yılı açılış konuşmasını yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. Dönem 2. Yasama Yılı'nın açılışında sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

23 Nisan 1920'den bugüne TBMM çatısı altında görev yapmış tüm milletvekillerimizi saygıyla yaad ediyorum. Meclisimizin ilk başkanı Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden ahirete irtihal etmiş olanları rahmetle anıyorum.

Bin yıldır bu coğrafyada milletimizin bekası uğruna gözlerini kırpmadan hayatlarını feda eden tüm şehitlerimize yüce mevladan rahmet diliyorum.

Son dönemde terörle mücadelede ve 15 Temmuz'de verdiğimiz şehitlerimizin yakınlarıyla gazilerimizi buradan ayrıca selamlıyorum.

Sınırlarımızın içerisinde ve dışında tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ülküsü için kahramanca mücadele eden yiğitlerimizin her birine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.

İki defa gazilik ünvanı ile şereflenen yüce Meclisimize ve siz milletvekillerimize yeni yasama yılında hayırlı çalışmalar temenni ediyorum.

Türkiye 16 Nisan'da tarihi bir halk oylamasına, 24 Haziran'da da yine tarihi bir Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimine şahit oldu. 16 Nisan halk oylaması yönetim sistemimizi değiştirdiğimiz büyük bir reformun bir büyük devrimin adıdır. Bu çapta bir dönüşümü pek çok ülke ve halk ancak çok büyük çalkantılar yaşayarak ve çok büyük bedeller ödeyerek tamamlayabilmiştir. Biz ise Türkiye olarak Türk milleti olarak demokrasinin kuralları içinde bu önemli değişimi suhuletle gerçekleştirmeyi başardık.

Siyaset mühendisliği hesaplarının ürünü olarak değil tamamen tarihimizin kendi tabi akışı içinde halkımızın talebi ve rızası ile gelişen sürecin aşamalarını hep birlikte yaşadık. Esasen ülkemizde yönetim reformu çabalarının 200 yıla yaklaşan bir geçmişi vardır. Osmanlı döneminde, tanzimattan ıslahata pek çok deneme yapılmıştır. İstiklal harbimizin ardından tercihimizi Cumhuriyetten yana yaptıktan sonra da bu arayış devam etmiştir.

Önce tek partili ardından çok partili rejimleri denedik. Malesef ne yaparsak yapalım darbelere, vesayetlere, krizlere engel olamadık.

Ayrıntılar gelecek...