Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- AK Parti olarak tek amacımız Kocaeilini hak ettiği hizmetlere kavuşturmaktır. Durmak yok yola devam. Dün Ankara ve Trabzon'da ifade etmiştim. 31 Mart seçimlerinde AK Parti teşkilatlarına çok büyük görevler düşüyor. Seçmen kütüklerini incelediğimizde AK Parti üyelerinden 504 bininin burada kayıtlarını olmadığını tespit ettik. Bir önceki seçime göre ilçe değiştiren 1,5 milyon kişi içinde de 222 bin AK Parti üyesi var. Bu seçimde 1 milyon gencimiz ilk defa oy kullanacak. Bu rakamlar Kocaeli'nde şu şekilde. İlk defa oy kullanacak oy sayısı 23 bine yakın. Şehre yeni gelen seçmen sayısı yaklaşık 38 bin. Listelerde olmayan kişi sayısı yaklaşık 20 bin.

- Rabbim inşallah bizlere, gerek Selçuklu'da gerek Osmanlı'da gerek Cumhuriyet'in kuruluşunda öncü olan liderlerle beraber yeni bir tarih yazmayı nasip etsin. Cumhuriyet Osmanlı'nın Selçuklu'nun devamı niteliğindedir.

- Kocaeli bu ülkenin lokomotif şehirlerinden biridir. Sanayi, ticaret ve üretim şehrimiz Kocaeli'de kişi başına düşen milli gelir Türkiye ortalamasının üzerine çıkarak 18 bin dolara ulaştı. Kocaeli milli gelir sıralamasında 2. sırada.

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