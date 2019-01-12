Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda AK Parti Kocaeli Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kocaeli adaylarını açıklıyor. https://t.co/5nC2Y99RzG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 12 Ocak 2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"AK Parti üyelerinden 504 bininin burada kayıtlarını olmadığını tespit ettik"

AK Parti olarak tek amacımız Kocaeilini hak ettiği hizmetlere kavuşturmaktır. Durmak yok yola devam. Dün Ankara ve Trabzon'da ifade etmiştim. 31 Mart seçimlerinde AK Parti teşkilatlarına çok büyük görevler düşüyor. Seçmen kütüklerini incelediğimizde AK Parti üyelerinden 504 bininin burada kayıtlarını olmadığını tespit ettik. Bir önceki seçime göre ilçe değiştiren 1,5 milyon kişi içinde de 222 bin AK Parti üyesi var. Bu seçimde 1 milyon gencimiz ilk defa oy kullanacak. Bu rakamlar Kocaeli'de, ilk defa oy kullanacak kişi sayısı 23 bine yakın. Bir önceki seçime göre şehre yeni gelen seçmen sayısı yaklaşık 38 bin. Bir önceki seçimde oy kullanıp da listelerde olmayan kişi sayısı yaklaşık 20 bin.

"Cumhuriyet Osmanlı'nın Selçuklu'nun devamı niteliğindedir"

Rabbim inşallah bizlere, gerek Selçuklu'da gerek Osmanlı'da gerek Cumhuriyet'in kuruluşunda öncü olan liderlerle beraber yeni bir tarih yazmayı nasip etsin. Cumhuriyet Osmanlı'nın Selçuklu'nun devamı niteliğindedir.

"Kocaeli milli gelir sıralamasında Türkiye'de 2. sırada"

Kocaeli bu ülkenin lokomotif şehirlerinden biridir. Sanayi, ticaret ve üretim şehrimiz Kocaeli'de kişi başına düşen milli gelir Türkiye ortalamasının üzerine çıkarak 18 bin dolara ulaştı. Kocaeli milli gelir sıralamasında 2. sırada.

"Biz yaparız bunlar konuşur"

Kocaeli'deki hastanelerimizin inşaları sürüyor. İstanbul-İzmir otoyolunun Kocaeli'nden geçen en önemli ayağı burada. Osmangazi köprüsünü Kocaeli ile birlikte ülkemize kazandırdık. İstanbul-İzmir arasını 3,5 saate düşürdük. Bu çok önemli dev bir proje. İstanbul-İzmir otoyol projesini bu yıl tamamlamayı düşünüyoruz. Kocaeli'ni İstanbul, Sakarya, Bilecik ve Konya'yı Yüksek Hızlı Tren ile bağladık. Biz yaparız bunlar konuşur. Aradaki fark bu. Kocaeli'ni her alanda tarihi projelerle buluşturduk. Sadece Kocaeli'de çiftçilerimize 348 milyon lira destek verdik.

"14 yıllık enflasyon ortalamaları 70,3, bizim 16 yıllık iktidarımızda enflasyon ortalaması ise yüzde 9,5"

Ana muhalefetin sözcülerinden biri AK Parti döneminde enflasyon zirve yaptı diye söylüyor. Ben CHP'nin geçmişi olan SHP, DSP onların koalisyon hükümetlerinde olduğu dönemleri söyleyeyim. 14 yıllık enflasyon ortalamaları 70,3. 16 yıllık iktidarımızda enflasyon ortalaması yüzde 9,5.

"Dün açıklanan cari işlemler açığı, son 20 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu bir müjdedir"

Ülkemizin başına kara bulutlar toplamak isteyenlerin oyunları hiç bitmiyor. Dövizi ve faizi kullanarak ülkemizi tökezletmeye çalışanları aldığımız tedbirlerle bertaraf ettik. Dün açıklanan cari işlemler açığı, son 20 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu bir müjdedir.

"Ülkemizi bir üst lige çıkarmakta kararlıyız"

Biz ülkemizi ve milletimizi bir üst lige çıkarmakta kararlıyız. İngilizlerin çok önemli bir kuruluşu açıklamayı yaptı. "2030 yılında Amerika üçüncü sıraya, Türkiye ise beşinci sıraya yükselecek" dedi.

"Terör örgütleriyle dans etmeyi siyaset sananlar bin pişman olacaklar"

Avrupa sokakları nasıl karıştı görüyorsunuz. Güya Arap Baharı'nı ülkemize de taşıyıp bizi kara kışa gömmek isteyenler şimdi kendileri aynı sancıyla kıvranıyorlar. Türkiye'yi tehdit etmesi için semirtip silahlandırdıkları terör örgütleri PKK, YPG'si, FETO'su, DEAŞ'ıyla eninde sonunda kendi başlarına bunlar bela olacak. Bu örgütler uyuşturucudan haraca, insan kaçakçılığından fuhşa kadar her türlü mafyatik yöntemle kendilerini koruyup kollayanların kabusu haline dönüşecek. İşte o gün terör örgütleriyle dans etmeyi siyaset sananlar bin pişman olacaklar ama iş işten de geçmiş olacak.

"Türkiye eski Türkiye olsaydı bugün Suriye'de o terör koridoru kurulmuş olurdu"

Eğer Türkiye eski Türkiye olsaydı, bugün Suriye'de o terör koridoru da kurulmuştu, Irak paramparça edilmişti, Filistin, Bosna gibi kadim davalarımızdan eser kalmamıştı.

"31 Mart akşamı illet ittifakına düşünmediği dersi vereceğiz"

Bir tarafta ülkeye ve millete hizmet etmek için Cumhur İttifakı var diğer tarafta ise zillet ittifakı var. Benim deyimimle bu illet ittifakına 31 Mart akşamı düşünmediği dersi vereceğiz.

Kocaeli belediye başkan adayları

Konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

Başiskele - Yasin Özlü

Çayırova - Bünyamin Çiftçi

Darıca - Muzaffer Bıyık

Derince - Zeki Aygün

Dilovası - Hamza Şayir

Gebze - Zinnur Büyükgöz

Gölcük - Ali Yıldırım Sezer

İzmit - Azize Sibel Gönül

Kandıra - Adnan Turan

Karamürsel - İsmail Yıldırım

Kartepe - Muhammet Mustafa Kocaman

Körfez - Şener Söğüt

Kaynak: TRT Haber