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Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümünü kutladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 37. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından bir mesaj yayımladı.
Erdoğan mesajında, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle tebrik ediyor, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnetle yâd ediyorum." dedi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle tebrik ediyor, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/i7paCIx7R9— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 15, 2020
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