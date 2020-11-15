Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından bir mesaj yayımladı.

Erdoğan mesajında, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle tebrik ediyor, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnetle yâd ediyorum." dedi.