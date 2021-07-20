Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de toplu açılış ve temel atma törenlerine katıldı.

Yavuz Çıkarma Plajı’ndaki Barış ve Özgürlük Anıtı’nın ve 1974 Barış Harekâtı’nda kullanılan çıkarma gemisinin müze gemi olarak açılışı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Kıbrıs Türklerinin esaretine son veren harekatın 47. yıl dönümünü bir daha tebrik ediyorum. Kıbrıs'ta her biri diğerinden güzel ve verimli programlarda sizlerle beraberdik.

Türkiye ve KKTC belediyeleri arasında kurulan samimi iş birlikleri ile kardeşliğimizi yerelde de perçinliyoruz. Ülkemizdeki pek çok belediye KKTC'de yürüttükleri projelerle Ada'ya hem tecrübe aktarımında bulunuyor hem de destek veriyorlar. Somut çalışmalarla sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Bunu yaparken de bu güzel Ada'nın yarınlarını da düşüneceğiz.

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu projesi

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu açılışını gerçekleştiriyoruz. Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu projesi, Lefkoşa'nın trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak. Zaman ve yakıt tasarrufu sağlayacaktır.

KKTC Veri Merkezi temel atma töreni

Bilgi ve teknoloji çağında veri ve verinin üretimi, korunması en önemli faktörlerden biri haline gelmiştir. Dijital dönüşüme en iyi şekilde uyum sağlamak yönünde önemli mesafeler katettik. KKTC'nin dijital altyapısının güçlendirilmesi için de gayret gösteriyoruz. Bugün temelini atacağımız veri merkezi, e-Devlet projesinin en önemli ayağını oluşturuyor. Bu çalışmalarda öncü rolü oynayan Dijital Dönüşüm Ofisimize teşekkür ediyorum. Kuzey Kıbrıs artık ayağa kalkıyor. İnşallah tamamen dijital dönemi Kuzey Kıbrıs'ta yaygınlaştıracağız.

Bilal Ağa Mescidi yeniden ibadete açılıyor

Şimdi de Maraş bölgesinde bulunan ve restorasyonu tamamlanan Bilal Ağa Mescidi'nin açılışını birlikte gerçekleştireceğiz. Aynı bölge içerisinde yer alan çay bahçesini de hizmete alıyoruz. Maraş açılım kararı bayram coşkumuzu daha da artırdı. Maraş, uluslararası hukuk çerçevesinde kimsenin hakkına halel gelmeyecek şekilde açılarak yeniden eski güzel günlerine kavuşacaktır. Bölgeye canlılık getirecek yeni projeler devreye alınıyor. Orijinal mimarisi korunarak çay bahçesi olarak hizmete sunulan havuzlu park da bunlardan biri.

Cumhuriyet Meclisi'nin de gücüne ve itibarına layık bir binaya kavuşturulması gerektiğini dile getirdim. Kuzey Kıbrıs'ın kalkınması için birlikte hayata geçireceğimiz projeleri Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay vasıtasıyla yakından takip etmeyi sürdüreceğiz.

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