Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı’na katılmak üzere Kazakistan’ın başkenti Astana’ya gitti.

Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'na katılması beklenen Erdoğan’ı Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı’nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev karşıladı.

[Fotoğraf: AA]

Karşılamada, Kazakistan Dışişleri Başkanı Muhtar Tileuberdi, Kazakistan Sağlık Bakanı Ajar Giniyat, Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Uluslararası İşbirliği Özel Temsilcisi Yercan Kazıhanov, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Ufuk Ekici ve diğer ilgililer de yer aldı.

[Fotoğraf: AA]

Erdoğan ve Tokayev havalimanından sonra Akorda Devlet Başkanlığı Sarayı'na geçti.

Erdoğan'a burada da resmi karşılama töreni düzenlendi. Törenin ardından Erdoğan ve Tokayev, daha sonra baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından resmi törenle karşılanıyor. https://t.co/SP0n7jy4co — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 12, 2022

Görüşmeden sonra, iki ülkeden bakan ve yetkililerin de katılımıyla Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi gerçekleştirilecek. Toplantı sonrası iki ülke arasında anlaşmalar imzalanacak.

Erdoğan, yarın ise Asya'da İş birliği ve Güven Artırıcı Önlemler Zirvesi'ne katılacak.

Erdoğan-Putin görüşmesi yarın olacak

Cumhurbaşkanı, zirveye katılan Rusya Devlet Başkanı Putin ile de yarın bir araya gelecek.

İki liderin Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumu, Türkiye'nin barış çabalarını ve arabuluculuk teklifini ele alması bekleniyor. Ayrıca tahıl koridoru, Suriye'deki gelişmeler ve ikili ilişkiler de Erdoğan ve Putin'in gündeminde olacak.

Erdoğan'a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı Hakan Fidan, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik ediyor.