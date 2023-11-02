Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz uğurladı.

Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Kazakistan'a gitti.

Öncelikli gündem Gazze

Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi Astana'da yapılacak. Zirveye, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan'ın yanı sıra gözlemci sıfatıyla Türkmenistan ve Macaristan katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mevkidaşlarıyla yapacağı görüşmelerde, İsrail'in Filistin'e yönelik artarak devam eden saldırıları başta olmak üzere bölgesel ve küresel konular masada olacak.

Türk Devletleri Teşkilatı, Gazze'de insani ateşkesin sağlanmasına yönelik ortak çabayı ele alacak. Çatışmaların yayılmasının önlenmesi için atılabilecek adımlar, kapsamlı olarak konuşulacak.

Rusya-Ukrayna Savaşı ile ortaya çıkan ve özellikle Avrupa'nın karşı karşıya olduğu enerji sorunu da zirvenin gündem başlıkları arasında. Enerji arz güvenliği, kaynakların ve güzergahların çeşitlendirilmesi ile ilgili son durum değerlendirilecek.

Kazakistan'da düzenlenecek 10'uncu Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’de ekonomi, ulaştırma ve ticaret konuları da masada. Üye ülkeler arasındaki ticaret ve yatırımların arttırılması ve iş birliği alanlarının genişletilmesine ilişkin görüşmeler yapılacak.