Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışlar yapmak üzere bugün Kayseri'ye gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış töreninde, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 3 milyar 476 milyon lira maliyetli 111 yatırımının açılışını yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin büyükşehirler içerisinde yatırıma en çok pay ayıran şehir olduğunu vurguladı.

Bugün Kayseri'de geldikleri noktanın herkes tarafından takdir edildiğini aktaran Büyükkılıç, adil bir şekilde, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden "önce insan" anlayışıyla çalıştıklarını belirtti.

Başkan Büyükkılıç, şu bilgileri verdi:

"Beydeğirmeni 4,5 megavat biyogaz tesisi, Sahabiye Kentsel Dönüşüm 2. Etap 212 konut, 22 işyeri, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne 6 adet futbol sahası ile müştemilat binaları yapım işi, müze ve kütüphaneler, Ahmet-İlmiye Büyükkılıç İlkokulu yapımı, yeraltı çarşı içi muhtelif tesisat ve bakım onarım yapım işi, 2 kapalı tenis kortu yapımı, Engelsiz Yaşam Merkezi Teknik Hacim Binası yapımı, Şehir Hastanesi karşısına misafirhane yapımı, Engelsiz Yaşam Merkezi Kapalı Spor Salonu yapımı, Erciyes Kayak Okulu yapımı, Trafik Sinyalizasyon Merkezi yapımı, KASKİ ve KCETAŞ başta olmak üzere büyükşehir belediyesinin toplam 111 yatırımın toplu açılış töreni yapılacak."

Mahalli idareler bünyesinde gerçekleştirilen yatırımlarla Büyükşehir Belediyesi dahil tüm ilçelere yapılan yatırımların 4 milyar 423 milyon 713 bin lirayı aştığına işaret eden Büyükkılıç, büyükşehir ile ilçelerde 303 projenin resmi açılışının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapılacağını bildirdi.