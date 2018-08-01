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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'idam' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, idam cezasının parlamentodan geçmesi durumunda onaylayacağını belirterek, teröristlerin yaptıkları katliamın bedelini aynen ödeyeceğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan idam açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari Yüksekova üs bölgesinde görevli eşini ziyarete giden ve dönüş yolunda şehit olan 25 yaşındaki Nurcan Karakaya ile 11 aylık oğlu Bedirhan için Sivas'ta düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, "Bu bölücü terör örgütünün ne kadar alçak, ne kadar müptezel olduğunu, işte bu çocuk katilleri ve hanım kardeşlerimizin katilleri olarak bir kez daha görmüş oluyoruz." dedi.

Erdoğan, teröristlerin bu yaptıkları katliamın bedelini aynen ödeyeceklerini söyledi.

İdam cezasına dair Erdoğan, "Bütün mesele, parlamentoya geldiği zaman parlamentodan geçtiği anda benim için onaylamamak diye bir şey yoktur, onaylarım. Bunlar bu yaptıkları katliamla bunun bedelini aynen ödemek durumundadırlar ve bununla ilgili de inşallah atacağımız adımlar yakındır. Şunu bilmenizi istiyorum. Bu konuda Hans ne der, George ne der, biz buna bakmayız. Allah ne der, biz buna bakarız.

Kaynak: TRT Haber / AA

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