Haber Giriş: 27 Mart 2021 Cumartesi 12:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'yi kabul ediyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani ile görüşmesi başladı. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alınması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'yi kabul ediyor.
Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen basına kapalı görüşme saat 13.40'da başladı.
Toplantıda, Katar ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin artırılması, başta enerji, gıda ve güvenlik sektörleri olmak üzere yeni işbirliği imkanları ve koronavirüs ile mücadele konularının masaya yatırılması bekleniyor.
Ayrıca, Körfez bölgesindeki son durum başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de değerlendirilmesi öngörülüyor.
Etiketler: Katar Koronavirüs Recep Tayyip Erdoğan
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