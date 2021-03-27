Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ile görüşecek.

Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşecek görüşme saat 13.30'da başlayacak.

Toplantıda, Katar ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin artırılması, başta enerji, gıda ve güvenlik sektörleri olmak üzere yeni işbirliği imkanları ve koronavirüs ile mücadele konularının masaya yatırılması bekleniyor.

Ayrıca, Körfez bölgesindeki son durum başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de değerlendirilmesi öngörülüyor.