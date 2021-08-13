Haber Giriş: 13 Ağustos 2021 Cuma 13:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kastamonu'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya gitti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, selin vurduğu Kastamonu'da.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar:
Allah'ın izniyle bu afetleri de aşacağız. Ne gerekiyorsa devlet olarak elimizden geleni süratle yapıp, küllerimizden inşallah yeniden ayağa kalkacağız. Bu devlet hiçbir zaman çökmedi, yıkılmadı yine yıkılmayacağız ve süratle, en kısa zamanda bütün mağduriyetleri gidermenin gayreti içerisinde olacağız.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu devlet hiçbir zaman çökmedi, yıkılmadı yine yıkılmayacağız ve süratle inşallah en kısa zamanda bütün mağduriyetleri gidermenin gayreti içerisinde olacağız.https://t.co/NlH8AdGxwH pic.twitter.com/wIxx9xAbMQ— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 13, 2021
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Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Kastamonu Sel Doğal Afet
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