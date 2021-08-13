Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, selin vurduğu Kastamonu'da.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar:

Allah'ın izniyle bu afetleri de aşacağız. Ne gerekiyorsa devlet olarak elimizden geleni süratle yapıp, küllerimizden inşallah yeniden ayağa kalkacağız. Bu devlet hiçbir zaman çökmedi, yıkılmadı yine yıkılmayacağız ve süratle, en kısa zamanda bütün mağduriyetleri gidermenin gayreti içerisinde olacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu devlet hiçbir zaman çökmedi, yıkılmadı yine yıkılmayacağız ve süratle inşallah en kısa zamanda bütün mağduriyetleri gidermenin gayreti içerisinde olacağız.https://t.co/NlH8AdGxwH pic.twitter.com/wIxx9xAbMQ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 13, 2021

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