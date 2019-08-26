Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda Malazgirt Zaferi'nin 948. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Aziz milletim, sayın Meclis Başkanı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kıymetli Genel Başkanı, Büyük Birlik Partisi'nin Genel Başkanı, aziz kardeşlerim, saygı değer vatandaşlarım sizleri en kalbi duygularımla, hasretle muhabbetle selamlıyorum.

Malazgirt Zaferi'nin 948. Yıldönümü vesilesiyle Sultan Alparslan'ı ve ordusundaki tüm kahramanları rahmetle yad ediyorum. Bin yıldır bu toprakların vatanımız olması için gözlerini kırpmadan canını veren tüm şehitlerimize gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Anadolu'nun en doğusundaki Malazgirt'te açtığımız bu coğrafyanın kapılarını sadece 3-4 yıl sonra en batıdaki İznik'te yeni bir devlet kurarak inşallah ebediyen mühürledik.

Uzunca bir süre milletimizi kendi iç meseleleriyle uğraştırarak medeniyetinden, tarihinden, kültüründen koparmaya çalışanların senaryolarını boşa çıkardık. Bugün millet olarak bilhassa da gençlerimizle birlikte Malazgirt Zaferi'ni böylesine bir coşkuyla kutluyorsak işte bu projeyle birlikte o aksi projeyi hazırlayanlar da çökmüş demektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarım asır sonra Türkiye her alanda dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olarak çok daha büyük hedeflere yelken açmış olacaktır.https://t.co/AJ7oSnx2i9 pic.twitter.com/kJKcuZmiPt — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 26, 2019

Yeni nesillere 2071 vizyonunu miras bırakarak çıtayı daha da yukarı taşıdık. Yarım asır hedef olarak bizler göremesek de inanıyorum ki Türkiye her alanda dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olarak çok daha büyük hedeflere yelken açmış olacaktır.

Bizim medeniyetimiz bir fetih medeniyetidir. Bu fetih sadece toprakların, sadece coğrafyanın fethi değildir asıl fetih gönüllerin fethidir.

Ecdadımızın asırlar boyunca huzurla, güvenle, müraffeh bir şekilde yönettiği coğrafyalar bugün malesef zulüm ve sefalet içinde kıvranıyor. Hiçbir siyasi veya ekonomik çıkar, bizi hakkı söylemekten, hakkın yanında yer almaktan, mazluma ve mağdura destek vermekten alıkoyamaz.

Diyarbakır'da gördünüz değil mi? Yavrusu kaçırılıp öldürülen diğer yavrusu da ellerinde esir olan annenin günlerdir yaptığı eylemi gördünüz. Öyleyse, biz dik duracağız ve bu insanların yavruları istismarına fırsat vermeyeceğiz. Bugün Suriye'de yıkım, katliam var. Rejim bir yandan terör örgütleri bir yandan kendilerini destekleyenlerle birlikte masum kanı döküyor. Bugün Kudüs'te, Filistin'de zulüm var. Haydut devlet üç dinin kutsallarına ev sahipliği yapan Kudüs'ü gaspa, Filistin'i adım adım işgale çalışıyor.

Daha dün, yakın bir tarihte Balkanlar'dan Karabağ'a ulaşan farklı coğrafyalarda yaşanan katliamları unutmadık. Irak'ta 2 milyon, Suriye'de 1 milyon, Afrika'nın Güney Amerika'nın farklı yerlerinde milyonlarca insanın nasıl katledildiklerini unutmadık.

Herkesin bir hesabı olabilir ama en büyük hesap sahibi unutmayın Allah'tır. Rabbimizin yardımı ile milletimizin duası ve dirayeti ile tüm bu badireleri geride bırakarak bugünlere geldik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evlerimizin kapısına kadar getirmek istedikleri mücadeleyi bugün sınırlarımız ötesine taşımış durumdayız. Irak'tan Suriye'ye, Doğu Akdeniz'den diğer bölgelere kadar uzanan bu mücadeleyi zaferle taçlandıracağız.https://t.co/AJ7oSnx2i9 pic.twitter.com/SQJJ7eYLvT — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 26, 2019

Evlerimizin kapısına kadar getirmek istedikleri mücadeleyi bugün sınırlarımız ötesine taşımış durumdayız. İnşallah Irak'tan Suriye'ye, Doğu Akdeniz'den diğer bölgelere kadar uzanan mücadeleyi zaferle taçlandıracağız. Anadolu bizim için büyük davamızın kıtasıdır. Bizim davamızda hep inşa davası olmuştur. Vatan kıldığımız bu topraklar inşallah yeniden dirilişimize büyük ve güçlü Türkiye davasının inşasına şahitlik edecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adana Mutabakatı neyse Suriye'de bunun gereğini yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz.https://t.co/AJ7oSnx2i9 pic.twitter.com/6Kxlow4quw — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 26, 2019

Ana Muhalefetin başı Türkiye'nin Ortadoğu'da ne işi var diyor? Bize taciz atışı yapılacak, saldırılacak bizim orada ne işimiz var, sen bu işleri anlamıyorsun, anlamayacaksın. Biz oradayız, orda olmaya devam edeceğiz. Bir taraftan Atatürk'ün partisiyiz diyeceksin diğer taraftan Misak-ı Milli nedir bilmeyeceksin. Türkiye Doğu Akdeniz'de yakın tarihinin en çetin mücadelesini verirken siz karşı tarafın ağzıyla konuşursanız bunun adı başka bir şey olur. Biz Adana Mutabakatı neyse onun gereğini yerine getiriyoruz.

Bu partiyi yönetenlerin yerli ve milli çizgiye gelmesini zor görüyoruz. Ama bu partiye oy veren vatandaşlarımızın mesajlarımızı aldıklarına inanıyorum.

İşte Ege'de ABD, İgilizler, Fransızlar var ama orada tek ülke yok öyle diyor bay Kemal, kimmiş o Türkiye orada yokmuş. Herhalde bu zat bakar kör. Bizim orada sondaj gemilerimiz var, sismik araştırma gemilerimiz var 4 gemi şu anda bu çalışmayı yapıyor. Fırkateynimiz, silahlı hava araçlarımız var. Denizden karadan her şeyimizle hazırız bunu görmüyor.

Öyle lafla 'Biz, Atatürk'ün partisiyiz' demek olmaz. Sen bitmişsin, tükenmişsin. 3-4 tane belediye almakla bir yere varılmaz. İnşallah benim milletim bizim Doğu Akdeniz'de neler yaptığımızın hesabını soracak. Herkes biliyor ki ülkemizin gelecek bir asrının belirleyicisi olacak gelişmelerin yaşandığı dönemden geçiyoruz. Böyle bir dönemde, hangi saikle olursa olsun hiç kimsenin milletimizin birliğini, beraberliğini bozacak davranışlar sergilemeye hakkı yok.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güvenli bölge oluşturma çabalarımızda yavaş yavaş mesafe alıyoruz. Önceliğimiz diplomasi, ama isteğimiz dışında bir yola zorlanır veya oyalanmaya kalkılırsak tüm hazırlıklarımız tamam kendi planlarımızı hayata geçiririz.https://t.co/AJ7oSnx2i9 pic.twitter.com/DCJbrehmK7 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 26, 2019

İçeride ve dışarıda terörü kovalıyoruz. Fırat'ın doğusu için önceliğimiz diplomasi, netice alamazsak kendi planlarımızı hayata geçireceğiz. SİHA'larımız, İHA'larımız ve helikopterlerimiz bölgeye girdi. Çok yakında kara birliklerimizin de bölgeye giriş yapmasını bekliyoruz. Hava ve kara unsurlarımızla bölgeye girdiğimizde durumu daha net göreceğiz.

Kaynak: TRT Haber