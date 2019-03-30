Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Kağıthane'yi Kağıttepe olarak bilecek kadar bu şehirden uzak olanlara derslerini bir kez daha vereceğinize inanıyorum.

Bu seçim dönemi hem yurt içinde hem de yurt dışında ülkemize ve milletimize yönelik niyetlerin, heveslerin, projelerin tüm açıklığıyla ortaya çıkmasına vesile oldu. Türkiye’de maalesef bu seçimde Kandil, Pensilvanya değerlendirme yapıyor. Kandil, Pensilvanya’dan gelen talimatlarla listeler hazırlanıyor. Bizim ittifakımızın adı Cumhur İttifakı. Biz bu ittifakı 15 Temmuz’da kurduk. Ya Rabbi, bu ittifakımızı pazara kadar değil, mezara kadar devam ettirmeyi bize nasip eyle.

Ekonominin patronu benim, belediye başkanı mı ülkenin ekonomisini yönetecek. Milletimi patlıcan, domates, biberle mi aldatacaksınız? Bu millet 'Çanakkale geçilmez' dediği zaman bir tas çorbaya talim etmiştir.

Bizim IMF ile bir ilişkimiz yok, borcumuzu ödedik, bitti o iş.

Ayrıntılar geliyor...