Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir'de kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda Programı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan her alanda kadınların desteklenmeye devam edileceğini söyledi.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Şiddete karşı net bir duruş sergilediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Değerli hanımefendiler, kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Eskişehir ziyaretimizin bu son programında sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Şehir ziyaretlerimizin son programını genellikle gençlerimizle yapıyorduk. Bu defa hanım kardeşlerimizle bir araya gelelim dedik. Eskişehir’de bu bir ilk oldu. Hanım kardeşlerimizle ‘Büyük Türkiye’ adını verdiğimiz bu programda her kesimden, her meslekten hanım kardeşlerimiz bizlerle birlikte bir arada. Biz ‘Büyük ve Güçlü Türkiye’ hayalimizi kadın ve erkek ayrımı yapmadan milletimizin her ferdiyle birlikte gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin geleceğine ilişkin her vizyonu sizlerle birlikte hayata geçirecek şekilde tasarlıyor ve uyguluyoruz.

Türkiye’de kadınların özellikle eğitim, üretim, istihdam, siyaset ve sosyal hayatta en fazla ilerleme kaydettikleri dönem bizim dönemimizdir. Bunu iddialı bir şekilde ifade ediyorum. İmkanları sağladık, engelleri ortadan kaldırdık. Özellikle kadınlarımızın eğitim ve üretim alanında kat ettikleri mesafe gerçekten tarihi başarını ifadesidir. Eşimin kız çocuklarımızın okula gitmesinden, liseyi tamamlama programına kadar bu çerçevede başlattığı her girişime samimiyetle destek oldum. Ve bunun ilkini Şanlıurfa’da başlattık. Ülkemizde, partisinde gerçek anlamda kurumsal ve etkin kadın kolları teşkilatını kuran ilk parti AK Parti’dir. Siyaset yanında bürokrasi ve iş dünyasında kadınlarımızın hak ettikleri yeri almak için verdikleri mücadelenin de hep yanında olduk. Kadınları sadece aile işletmesinin bir unsuru olmaktan çıkartıp, müstakil bir girişimci, müstakil bir üretici, müstakil bir iş insanı haline getiren her adımı destekledim.

Ülkemizde artık öğretmeninden akademisyenine, bankacısından yargısına kadar her yerde kadınlarımız nüfus içindeki oranlarına yakın temsil düzeyine sahiptir. Elbette hala kat etmemiz gereken çok mesafe var. Ama kazanımlarımıza baktığımızda bundan sonrası için daha umutlu olmamız, daha büyük hedefler koymamız konusunda herhangi bir mani göremiyorum. Elbette kadınlarımızı hayatın her alanında desteklerken onların aile içindeki konumlarını özellikle de anne vasıflarını asla ihmal etmedik. Önümüzdeki dönemde eğitim ve üretim sürecinde olduğu gibi aile içindeki konumları itibariyle de kadınlarımızı daha çok desteklemekte kararlıyız.

"Kadını meta haline dönüştürme hevesinde olanlara meydanı bırakmayacağız"

Bazı sapkın beyinler kadınların hayatın diğer alanlarındaki yerleriyle aile içindeki yerini birbirinin alternatifi gibi görebilir. Batı’da olduğu gibi kadını özgürleştirmek adı altında en bayağısından bir meta haline dönüştürme hevesinde olanlara şahsen biz meydanı bırakmayacağız. Kadını evinden, ailesinden ve evlatlarından koparmayı hedefleyen bu anlayışın aslında onların eğitim, üretim, istihdam ve sosyal hayattaki rolünü de hazmedemediğini düşünüyorum. Biz medeniyetimizin ve ahlakımızın gösterdiği istikamette kadını ve erkeği tıpkı yaradılışta olduğu gibi hayatın her alanında birlikte mücadele eden yoldaşlar olarak görüyoruz.

İnsanın eşref-i mahlukat sıfatının diğer tüm vasıfların önünde ve üstünde olduğunu asla unutmuyoruz. Geçmişte yapılan hiçbir hata, hiçbir kötü örnek bizim referansımız olamaz. Biz ilk insanlar Hazreti Adem ile Hazreti Havva’dan beri herkesin Allah önünde eşit olduğuna farkın takvada ortaya çıktığına yürekten inanıyoruz.

Bugünkü buluşmamızın ülkemizde kadınların haklarını, hukuklarını haysiyetlerini özellikle koruma konusunda kat ettikleri mesafenin hatırlanmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Bundan sonra yapmamız gerekenlerle ilgili fikir birliğinde olacağımıza inanıyorum.

20 yıldır engellilerle ilgili kapsamlı çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ederim. Evde bakım aylığı alıyoruz. Bu sayede evladımıza daha iyi bakabiliyoruz. Ancak toplumda değişik engel türlerinden dolayı farklı ihtiyaçlar doğabilmekte. Bu konuyla ilgili görüşlerinizi almak istiyorum?

Öncelikle tabi çok teşekkür ediyorum. Engelliler bizim sorumluluk ağımızın en üst noktasını teşkil ediyor. Engelli vatandaşlarımızın topluma ve ekonomik hayata katılımını iktidarımız 19 yıldır çok çok önemsedi. Hala önemsiyoruz. Ülkemizin konuyla ilgili düzenlemesi olan ‘Engelliler hakkında kanunu’ 2005 yılında biz çıkardık. O gün bu gündür bunu aynen devam ettiriyoruz. Engellilerin haklarına ilişkin sözleşmeyi de 2007 yılında ilk imzalayan ülkelerden biri olduk. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız engelli vatandaşlarımızın karşılaştığı her türlü zorluğun aşılması için çalışmalarını iştiyakla sürdürüyor. Engelli vatandaşlarımızın ailelerinin yanında sosyal çevrelerinden ayrılmadan bakımlarına çok önem veriyoruz. Bu mümkün değilse yurt çapındaki kurumlarımızda engellilerimize kuruluş noktasında bakımını da sağlıyoruz. Ayrıca engelli vatandaşlarımızı ya kamuda istihdam ediyoruz ya da kendi işlerini kurmaları için onları destekliyoruz. Tabi engelli vatandaşlarımızın farklı engellilik türleri var, bunu biliyoruz. Bu bağlamda engelli vatandaşlarımızla ilgili engel durumuna göre tematik uygulamalara ağırlık vermeye başladık. Otizm Eylem Planı bunların ilkiydi. Engelli vatandaşlarımızın her ihtiyacında yanında olmaya devam edeceğiz, hiç endişeniz olmasın.

Şehrimize hoş geldiniz şeref verdiniz. Sizlerin bize verdiğiniz gücü bildiğimiz için ilçemizde 7 kadından Sarıcakaya ve Mahalleleri Kadın Girişimci Kooperatifi kurduk. Ticaret Bakanlığı'nda bir projeyle desteğimiz oldu. 2020'nin 9. ayında kurduk. Tarım Bakanlığı'nın İzmir'deki fuarında plaket aldık. Sizin verdiğiniz güçle, kadınlara verdiğiniz pozitif ayrımcılıktan ötürü teşekkür ediyoruz. Bizde Sarıcakaya'dan ürettiğimiz ürünleri sizlere getirdik.

Her şeyden önce Sarıcakaya unutamadığımız bir yerimiz. Bu yaşmaklılar zaten bizim unutamadığımız hanım kardeşlerimiz. Kadınların ve engelli vatandaşlarımızın özellikle kooparatif kurmalarını kolaylaştıracak Kooperatif Yasası biliyorsunuz Meclis'ten daha yeni geçti. Yapılan düzenlemeyle çoğunluğu kadınlardan oluşan kooperatifler veya kadın emeğini değerlendiren kooperatifler bir de çoğunluğu engellilerden oluşan kooperatiflere pozitif ayrımcılık getirdik. Bu çerçevede bazı ödeme mükellefiyetlerini de kaldıracağız. Kooperatifin kuruluş aşamasında ve faaliyet dönemindeki Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde tescil ve ilan ücreti ödenmeyecek. Ticaret Odası'na kayıt ücretleri, yıllık aidatlar olmayacak. Kadın ve engelli kooperatiflerimizin daha da yaygınlaşması için bu düzenlemeyi getirdik, hayırlı olsun.

Felsefe öğretmeniyim, 3 çocuk annesiyim. Kararlılıkla ve hassasiyetle sürdürdüğünüz bir mücadele var. Kadına şiddetle mücadele. Biz bu mücadeleyi özellikle sıfır toleransla sürdürdüğünüzü biliyoruz. Bu mücadelenin de Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi ile (ŞÖNİM) desteklendiğini de görüyoruz. Ancak ŞÖNİM'lerin sayısının artırılması gerektiğini ve bunun bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bu konuda sizin düşüncelerinizi almak isterim.

Her şeyden önce kadına yönelik şiddete karşı duruşumuz nettir. Biz sıfır tolerans diyoruz. Bu sorunla yıllardır topyekün mücadele içindeyiz. Tüm kurumlarımızla bunun üzerine kararlılıkla gidiyoruz. Son olarak Haziran ayında yayınladığımız genelge ve hemen ardından kapsamlı eylem planı ile bu konudaki yol haritamızı da çizdik. 81 ilimizdeki Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri yani kısa adıyla ŞÖNİM, aslında bunu 81 ilin tamamında hatta bazı yerlerde büyük ilçelerimiz dahil bunları gerçekleştirmemiz, adımları atmamız ve kadroları kurmamız büyük önem arz ediyor. Koordinasyonu güçlendirmek adına kurduğumuz yapılardan biri ŞÖNİM. Mücadelemizde ŞÖNİM’ler büyük işlev görüyoruz. Bunu daha da güçlendirmek adına bir adım daha atarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın 372 sosyal hizmet merkezine irtibat noktalarını oluşturduk. Bu noktalar ŞÖNİM ile bağlantılı çalışarak konuya daha yaygın şekilde eğilmemize imkan tanıyacak. Kadına yönelik şiddet ile mücadele etmekte sonuna kadar kararlıyız.

Güçlü yarınlar için güçlü ailelere ihtiyaç var. Siz zaten bu konuyu her fırsatta teşvik ve ehemmiyetle bizlere ifade ediyorsunuz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza bağlı Aile Destek Merkezleri'nin (ADEM) aile sorunlarını çözmek için adımları var. Bu hizmetlerin belediyelere götürülme noktasında neler olabileceğini sizlere sormak isterim. Belediyelere böyle bir yer açma yükümlülüğü getirmek mümkün müdür?

Doğrusu bende çok çok teşekkür ediyorum. Ailelerimizi ve kadınlarımızı destekleyecek her türlü adımlarımızı belediye başkanlığı dönemizden beri atıyoruz. ADEM çok çok önemli. Kendi imkanlarıyla sosyal, kültürel, mesleki ve sportif imkanlara erişemeyen kadınlarımızı destekleyen merkezlerdir. Kadınlarımızın bu manada toplumsal hayata katılımını destekleyen bir rol üstleniyor bu merkezler. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın bu merkezleri yaygınlaştırmak için çalışmaları devam ediyor. Bazı belediyeler bu çabaya girişti. Buna benzer faaliyetleri sürdüren yapıları oluşturmuş durumda. İnşallah önümüzdeki dönemde kadınlarımızı destekleyen bu merkezlerin sayısı daha da artacak. Bu konuda belediyelerimizi de teşvik etmeyi inşallah sürdüreceğiz.