Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Japonya'da 800 üniversitenin 80 tanesi kadın üniversitesi. Bu bizler için çok anlamlı. Bizde böyle bir şey yok, olması halinde de neler olur o ayrı bir soru işareti. Japonya bu noktada çok önemli bir örnek.

- Japonya ziyaretine böylesine anlamlı bir programla başlamak benim için bir mutluluk kaynağı. Temaslarımızın ülkelerimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Aramızdaki binlerce kilometrelik mesaefeye rağmen Türkler ve Japonlar arasındaki dostluk ve iş birliği takdirle karşılanıyor. Bizler kötü günlerimizde hep birbirimizin yanında olmaya gayret gösterdik. Bu derece sevgi besleyen ve ortak noktaları olan başka iki ülke yoktur.

- Bizim inancımıza göre her zorluğun ardından muhakkak bir kolaylık vardır. İlk başta sıkıntılı görünen pek çok şeyin ardında hayır vardır. Milletimizin mazisinde bu tarz bir çok örnek vardır. Okuduğum bir şiirden dolayı çarptırıldığım hapis cezası bizim önümüzde yepyeni bir yol açılmasına vesile oldu. Milletimizin mazisinde de ilk başta bize acı çektiren hadiselerin hayırlara vesile olduğunu görüyoruz. İnebahtı bunun bir örneğidir. Yenilgiler bir bitiş değil, yeni bir dirilişin vesilesi olur. 129 yıl önce meydana gelen ve 532 denizcimizin şehit olduğu Ertuğrul Fırkateyni faciası dostane ilişkilerimizin başlamasına vesile olmuştur.

Başbakan Abe ile yapacağımız görüşmelerde ikili ilişkilerimizin her alanda derinleştirilmesi üzerinde duracağız.

Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyada son yıllarda son derece sancılı hadiseler cereyan ediyor. Hiçbir ayrım gözetmeden kapımızı ve gönlümüzü Suriyelilere açtık. Ülkemiz son 2 yıldır insani kalkınma yardımlarında milli gelire oranla dünyada ilk sırada yer aldı. Bize gelen destek ise 2 milyar euro. Pek çok batılı dostumuz yüksek duvarlar arkasına saklanmayı tercih etti. Masum çocukların göz yaşları maalesef birilerini harekete geçirmeye yetmedi. Bölgemizde ve dünyada yaşanan hemen her kriz öncelikle kadınları hedef alıyor.

Ayrıntılar geliyor...