Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya İş Federasyonu tarafından düzenlenen, Japon iş adamlarıyla buluşma toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japon İş Adamları ile Buluşma Toplantısı'nda konuşuyor. https://t.co/6ao7El1mcn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 1 Temmuz 2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ticarette korumacılığın artması ve serbest piyasanın sekteye uğraması endişe verici böyle bir dönemde Türkiye ile Japonya arasındaki işbirliğinin önemi daha da artmıştır. Ticaret ve yatırım ilişkilerimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Ekonomik ortaklık anlaşmasını süratle tamamlayarak 2019 yılında bunu imzalamak istiyoruz. Anlaşmanın bir taraftan serbest ticaret konusundaki ortak hedefimizi diğer taraftan ekonomik gelişmişlik farklarımızı dikkate alan bir denge gözetmesini bekliyoruz. Diğer bir değişle iki taraf için de adil sayılabilecek bir süre zarfında tam liberizasyona geçilmesini arzu ediyoruz. Bu sürenin sonunda gümrük vergilerinin karşılıklı kaldırılmasını yararlı görüyoruz" dedi.

Kaynak: TRT Haber