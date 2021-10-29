Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi’nin açılış programının ardından İtalya ve İskoçya’ya hareket için Atatürk Havalimanı'na gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden saat 22.00'de İtalya’ya doğru hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roma'nın ardından Birleşik Krallık'ın ev sahipliğinde Glasgov'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26'ıncı Taraflar Konferansı (COP26) sırasında 1-2 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek Dünya Liderler Zirvesi'ne katılacak.

Erdoğan ve Biden baş başa görüşecek

Erdoğan, zirve kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile de baş başa görüşecek.

Görüşmede, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Suriye ve Afganistan'daki son durum ele alınacak. Washington yönetiminin terör örgütü PKK/YPG'ye silah desteğinden duyulan rahatsızlık bir kez daha vurgulanacak.