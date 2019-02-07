Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Büyükelçisi Massimo Gaiani'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Gaiani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Gaiani'nin bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Erdoğan, Çin Büyükelçisi Li'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Deng Li'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Deng Li, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Deng Li'nin, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan büyükelçisini kabul etti
Erdoğan daha sonra Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis'i kabul etti.
Son olarak İran Büyükelçisi Muhammed Farazmand Cumhurbaşkanı'na güven mektubu takdim edecek.
Kaynak: AA